Soltész Miklós újabb adományt adott át a horvátországi földrengés károsultjainak

Az Országos Horvát Önkormányzat adományát adta át csütörtökön Horvátországban Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a közép-horvátországi, petrinjai Frano Lhotka zeneiskolának és a zágrábi, Remete-hegyi kegytemplomnak a természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására.



Soltész Miklós kiemelte: a két nemzet a történelem során jóban volt egymással, bár voltak negatív időszakok is. Hangsúlyozta, hogy ennek ellenére oda kell figyelni egymásra, és segíteni kell egymást.



"Én azt látom, azt tapasztalom, hogy Nyugat-Európában sok-sok hangzatos szó, mondat, üzenet elhangzik, de a segítség nagyon minimálisan érkezik" - fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, hogy ezzel szemben Magyarországról érkezik segítség, támogatás Horvátországba. A magyar kormány támogatásával most újjáépül egy iskola Petrinjában, és egy templom Zazinában - húzta alá.



E támogatáshoz szorosan kapcsolódik a két újabb adomány - mutatott rá. Tizenöt-tizenöt millió forinttal járulnak hozzá Petrinjában a Frano Lhotka zeneiskola felújításához és Zágrábban a Remete-hegyi Mária mennybemenetele kegytemplom oltárának megmentéséhez.



A magyarországi horvátok saját üdülőjükben, Pag szigetén száz gyermeket, a magyar kormány a Velencei-tónál 400 gyereket nyaraltatott a földrengések után, ezzel is azt üzenve, hogy odafigyelnek egymásra és segítik egymást - tette még hozzá az államtitkár.



Iván Gugán, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke az MTI-nek nyilatkozva elmondta: csütörtökön Petrinjában és Zágrábban is aláírták a támogatásokról szóló szerződést.



"Elkezdődik a projekt, a szerződést aláírtuk a kivitelezővel, és abban reménykedünk, hogy jövő nyár végére meg is valósul az oltár felújítása" - hangsúlyozta, hozzátéve: a későbbiekben arra számítanak, hogy a különböző Mária-kegyhelyekre történő zarándoklatok alkalmával Zágrábba is ellátogatnak magyarországi horvátok és magyarok egyaránt, hogy lelki feltöltődésben és igazi lelki élményben legyen részük.



Az elmúlt másfél évben két nagyobb földrengés is sújtotta Horvátországot. A fővárosban és környékén tavaly március 22-én bekövetkezett 5,6-os, majd 5,1-es erősségű földmozgás egy ember életét követelte, sokan megsebesültek és számos épület megrongálódott. Az utórengések hónapokig tartottak.



December 28-án és 29-én két erősebb - 5,2-es, illetve 6,3-es erősségű - földrengés Közép-Horvátországot rázta meg. A Petrinja és Sziszek közelében történt földmozgásoknak hét halálos áldozatuk és 28 sérültjük volt, az utórengések még most is tartanak.



A horvát területrendezési, építészeti és állami vagyonkezelő minisztérium honlapján megjelent adatok szerint a földrengés okozta károk 86 milliárd kunát tesznek ki Zágrábban és környékén, míg Sziszek-Monoszló megyében ez az összeg 41,6 milliárd kunára rúg. Mindez összesen 128 milliárd kuna (6174 milliárd forint) anyagi kárt jelent.