Gulyás: a védettségi igazolvány érvényessége a harmadik oltáshoz fog kötődni

Újabb egy héttel meghosszabbítja a kormány az oltási akcióhetet, és felkérte az operatív törzset, hogy dolgozzák ki az oltási akciónapok rendszerét országosan - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.



Gulyás Gergely hozzátette: a kormány felkérte az operatív törzset arra is, hogy vizsgálja meg, hogyan kötődjön a védettségi igazolvány érvényessége a harmadik oltáshoz.



A kormány határozott szándéka az, hogy a védettségi igazolvány érvényessége a harmadik oltáshoz legyen köthető - jelezte a politikus.



Bejelentette, hogy a tervezettnél egy héttel korábban, december 13-án érkeznek az 5-11 évesek számára adható oltások. A korosztálynak kétmillió adag vakcinát rendeltek.



A miniszter azt mondta, jól halad az oltások beadása, különösen a harmadik dózisé, utóbbi esetében Magyarország első helyen áll az Európai Unióban.



Ismertetése szerint 2,6 millióan kapták már meg a harmadik, 6,2 millióan az első és 5,9 millióan a második oltást.



Gulyás Gergely felhívta a figyelmet a harmadik oltás fontosságára, hiszen a gyártók és az orvosok szerint is a második dózis felvétele után 4-6 hónappal csökken a szervezet védekezőképessége, ami a harmadik oltással ismét megerősíthető. Ezért a harmadik oltás felvétele kulcsfontosságú - fűzte hozzá.



Hangsúlyozta: mindenkit, aki kapcsolattartásra megadta az e-mail címét, megkeresnek majd, és a harmadik oltás felvételére kérnek.



Abban bíznak - mondta -, hogy aki a két oltást felvette, az kérni fogja a harmadik dózist is.



A vakcinabeszerzésekkel kapcsolatos hírekre reagálva Gulyás Gergely leszögezte: nem változott Magyarország oltási politikája. Mint mondta, a kormány jól mérte fel a szükséges oltóanyag-mennyiséget, viszont minden olyan vakcinabeszerzésben részt fog venni, amely olyan korosztály számára teszi lehetővé az oltóanyag-beszerzést, amelyiket eddig nem lehetett oltani.



Gulyás Gergely kiemelte, az orosz Szputnyik V oltóanyagon kívül minden vakcina elérhető az országban, "a piacon bőség van", tehát ha oltóanyagot kell még vásárolni, akkor az semmilyen nehézségbe nem ütközik majd.



Közölte: a kormány felkérte az operatív törzset, hogy dolgozza ki, milyen formában juthatnak oltáshoz az 5-11 évesek.



A miniszter kitért arra is: az infláció elleni küzdelemben a kormány egyik legfontosabb eszköze a rezsicsökkentés fenntartása, valamint kiterjesztése a kisvállalkozói és az önkormányzati szektorra is.



Mint mondta, a világban "elszabadultak az energiaárak", ezért fontos, hogy ha az infláció ellen akarnak küzdeni, akkor "a talán legnagyobb növekedésen keresztülment világpiaci áramárakat Magyarországon nem szabad a fogyasztók számára érvényesíteni".



Gulyás Gergely emlékeztetett: ezért döntött úgy a kormány a közelmúltban, hogy maximálja a benzin és a gázolaj árát.

Megismételte: a magyar kisvállalkozók számára is elérhető lesz a rezsicsökkentés, a legfeljebb 4 milliárd forintos éves nettó árbevételű vagy mérlegfőösszegű, legfeljebb tíz munkavállalót foglalkoztató vállalkozások jogosultak lesznek az egyetemes szolgáltatásra. Hozzátette: az önkormányzatok számára is lehetővé teszik az egyetemes szolgáltatás igénybevételét, mert azt látják, "jelentős erre az igény az önkormányzati világban".



A miniszter fontosnak nevezte, hogy az önkormányzati rendszer működése zavartalan legyen, és minél kevesebb pluszterhet kelljen a járvány vagy a járvány miatt előállt világpiaci helyzet miatt az önkormányzatoknak elviselniük.



Gulyás Gergely "szórakoztató kis színesnek" nevezte, hogy akik "ostobaságnak tartják a rezsicsökkentést és akik szerint kevesebb áramot kellene fogyasztani és kevesebbet fűteni", azok "elsőként jelentkeztek" az egyetemes áramár alá. A főpolgármester és a hódmezővásárhelyi polgármester az elsők között volt, amikor a rezsicsökkentett árra az önkormányzatoknak be kellett jelentkezniük - jegyezte meg.



A miniszter hangsúlyozta, az infláció elleni küzdelemben a Magyar Nemzeti Bank megteszi, amit megtehet, a kormány pedig azzal tud küzdeni, hogy fenntartja a rezsicsökkentést, kiterjeszti a benzin- és gázolajárra, valamint a kisvállalkozói és önkormányzati szektorra.



Hozzátette: abban bíznak, hogy a rezsicsökkentés fenntartásának és kiterjesztésének köszönhetően a magyar inflációs adatok mérséklődnek, és jövő év végére "rendes pályára tudunk visszatérni". Ebben vannak bizonytalanságok, főleg a világpiaci gáz- és áramár alakulása, de bíznak abban, hogy a magyar intézkedések hozzájárulnak ahhoz, hogy csak mérsékelten jelenjen meg Magyarországon az infláció - mondta Gulyás Gergely.