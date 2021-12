Brexit

Egy hónapjuk maradt a Magyarországon élő briteknek a letelepedési kérelem benyújtására

A budapesti képviselet a magyar olvasók segítségét kéri, hogy el tudja érni azokat a brit állampolgárokat, akik még nem nyújtották be letelepedési kérelmüket. 2021.12.01 19:19 MTI

A Magyarországon élő brit állampolgároknak már csak egy hónapjuk maradt arra, hogy benyújtsák letelepedési kérelmüket - tudatta a brit nagykövetség az MTI-vel közleményben szerdán.



Az uniós kilépésre (Brexit) tekintettel a brit állampolgárok és családtagjaik tartózkodási jogáról tavaly decemberben alkotott törvényt az Országgyűlés. A javaslat expozéjában elhangzott, hogy hozzávetőleg ötezres lélekszámú érintett brit közösség számára szól az a lehetőségét, hogy kedvező feltételekkel letelepedési engedélyt szerezzenek Magyarországon, amellyel továbbra is itt tartózkodhatnak.



Azok a brit állampolgárok, akik 2021. január 1-je előtt már Magyarországon éltek, 2021. december 31-ig letelepedési engedélyt kell kérniük, beleértve azokat is, akik Magyarország 2004. évi uniós csatlakozása előtt kiállított tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkeznek, vagy akik magyar állampolgárral házasodtak össze, kivéve, ha maguk is magyar-brit kettős állampolgárok.



A brit állampolgároknak korábban kiadott, régi típusú okmányok 2021. december 31-ig érvényesek, így aki eddig a határidőig nem igényli az új okmányokat, elveszíti Magyarországon megszerzett jogait, és 2022 januárjától már csak normál - jelenleginél sokkal átfogóbb és bonyolultabb - idegenrendészeti eljárásban tudja jogszerűvé tenni magyarországi tartózkodását.



A közlemény szerint 1200 brit állampolgár már benyújtotta kérelmét, de sokan vannak, akiknek mindezt még el kell intézniük a határidő lejártáig.



A kommünikében idézték Paul Fox nagykövetet, aki úgy fogalmazott: "kérem, hogy mindenki, akinek vannak olyan brit barátai, szomszédai vagy családtagjai, akik 2021. január 1-je előtt érkeztek Magyarországra, kérdezze meg őket, hogy kértek-e már letelepedési engedélyt, és ha nem, bátorítsa őket, hogy most azonnal kezdjék meg az ügyintézést".