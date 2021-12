Oktatás

Felvételi - Péntekig lehet jelentkezni a középfokú írásbelikre

Az intézmények 48 százaléka - 543 középiskola - jelezte, hogy a hozzájuk jelentkező tanulóktól azt várják, vegyenek részt a központi írásbeliken. 2021.12.01 11:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Péntekig lehet jelentkezni a középfokú felvételi írásbeli vizsgáira - közölte az Oktatási Hivatal (OH) szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint az általános iskolásoknak a jelentkezést abba a középiskolába kell benyújtaniuk, amelyikben a vizsgát meg szeretnék írni.



A középfokú iskolák korábban közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket indítanak a 2022/2023-as tanévben, és megjelölték azt is, hogy - az adott jogszabályi keretek között - milyen felvételi eljárással veszik fel a hozzájuk jelentkezőket - emlékeztettek.



Az intézmények 48 százaléka - 543 középiskola - jelezte, hogy a hozzájuk jelentkező tanulóktól azt várják, vegyenek részt a központi írásbeliken.



Ha egy tanuló ezen iskolák valamelyikébe is beadja felvételi jelentkezését, mindenképpen részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon - írta a hivatal.



Ezen iskolák és a feladatellátási helyek adatai, valamint a központi felvételi vizsgákkal és a középfokú felvételi eljárás további menetével kapcsolatos információk a www.oktatas.hu honlapon érhetők el.