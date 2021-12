Állati

Észak-kínai leopárd érkezett a Szegedi Vadasparkba

Fotó: Szegedi Vadaspark

Egy fiatal észak-kínai leopárd (Panthera pardus japonensis) érkezett a Szegedi Vadasparkba, a félénk nőstény egyre többször merészkedik ki kifutójába, így a vendégek is megfigyelhetik - közölte Veprik Róbert igazgató az MTI-vel szerdán.



Az állatkerti gondozók tapasztalata, hogy általában a nagymacskák a legfélénkebbek a költözés után. Hosszú ideig tart, mire megszokják és otthonnak érzik új helyüket - tette hozzá.



Saian, az észak-francia Thoiry állatkertjéből érkezett fiatal, mindössze másfél éves észak-kínai leopárd is még óvatosan közlekedik új kifutójában, és időnként előfordul, hogy nem is jön elő zárt elkülönítőjéből. Azonban napról napra egyre bátrabb, így most már a látogatóink is nagyobb bizonyossággal figyelhetik meg az egyik legritkább párduc-alfajt.



Az észak-kínai leopárdból természetes élőhelyén - az orosz Távol-Keleten és Kína északi részén - ötszáznál is kevesebb egyed él. Az európai állatkertek fajmentő tenyészprogram (EEP) keretében tartják, jelenleg a kontinens állatkertjeiben mindössze 39 egyed él. Szegeden 2009 óta mutatják be a fajt, de miután a legutóbbi, már nagyon idős leopárd elpusztult, hónapokig üresen állt a kifutó. A tervek szerint a közelmúltban érkezett fiatal nőstényhez majd csatlakozni fog egy hím is, hogy szaporítani tudják a ritka alfajt.



A párducnak több alfaja is van, amelyek közül egyesek a kihalás szélére kerültek, elsősorban az életterük és a vadászható zsákmányállatok számának csökkenése, az emberekkel való konfliktusok növekedése és az orvvadászat miatt.



Az észak-kínai párduc vagy leopárd az Afrikában és Ázsiában honos párduc egyik legészakabbra élő és legnagyobb termetű alfaja. Testhossza 140-160, marmagassága 80-90 centiméter, tömege 32-90 kilogramm. Szőrzete is jóval vastagabb, mint a délebbre előforduló alfajoké.



Fő zsákmányának általában a különböző szarvasfélék számítanak, de elejtik a vaddisznókat, nyulakat, borzokat és a madarakat is. Más leopárdokhoz hasonlóan magányosan élnek, leszámítva az utódjukat nevelő nőstényeket.