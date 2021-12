Koronavírus-járvány

Elárulta az Emmi, hány pedagógus nincs még beoltva

Majdnem 15 ezer pedagógus még nem kapta meg a koronavírus elleni vakcinát - árulta el az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a Népszava kérdésére.



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a november 18-i Kormányinfón még 86-87 százalékos átoltottságról beszélt a pedagógusok körében, az EMMI azonban most azt írta, a pedagógusok 90 százaléka oltotta be magát mostanáig. Mivel valamivel kevesebb, mint 150 ezer pedagógus van az országban, ez egyben azt is jelent, hogy 15 ezernél kicsivel kevesebb lehet azoknak a tanároknak a száma, akik még nem vették fel a vakcinát - írja a Népszava.



Mint ismert, az elmúlt hetekben kötelezővé tették az oltást a tanárok számára. A vakcinát december 15-ig kell beadatniuk azoknak, akik ezt még nem tették meg. A Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke, Horváth Péter az Indexnek azt mondta, vannak olyan intézmények, ahol a dolgozók 30-40 százaléka nem vette még fel az oltást, ezekben az iskolákban pedig súlyos következményei lehetnek a kötelező oltásnak, és annak, ha a tanárok nem felelnek meg ennek a feltételnek.



Az Emmi erre úgy reagált, hogy az NPK önkéntes adatszolgáltatás alapján végzett vizsgálatot, ezért az nem reprezentatív. Ráadásul jelenleg is zajlik az oltási akcióhét, ami tovább növelheti majd az arányt - tették hozzá.