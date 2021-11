Illegális bevándorlás

Bakondi: a közelgő tél ellenére sem csökken a migránsok száma

A közelgő tél és a hideg ellenére sem csökken az Európába érkező migránsok száma - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója kedden az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György kifejtette, tapasztalataik szerint télen átmenetileg csökken a migránsok száma, hiszen ilyenkor "behúzódnak" a menekülttáborokba, például Szerbiában.



"Ami furcsa, hogy ez az idén eddig még nem következett be, bár az időjárás folyamatosan romlik" - jelezte a főtanácsadó, hozzátéve, csak a tengeri migrációs útvonalakon érezhető némi csökkenés.



Kitért arra is: mivel a balkáni útvonalon érkezők jelentős részének elfogy a pénze, mire Szerbiába érkezik, már nem embercsempészek segítségét kérik a továbbjutáshoz, hanem maguk próbálják ezt meg.



Azt mondta, az átjutási kísérletek egyre agresszívabbak, a katonákat és rendőröket is megtámadják a határon.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, csak bonyolítja a helyzetet, hogy az Európai Unió - migrációs stratégiája alapján - nem védi a saját határait, hanem inkább a migránsokat segítő civil szervezeteket támogatja, és minél nagyobb számban telepítene le a bevándorlókat, akiknek szavazójogot is adna.