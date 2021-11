Főváros

Palkovics László egyeztetésre hívta a főpolgármestert a budapesti közösségi közlekedés ügyében

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter hétfő reggelre egyeztetésre hívta Karácsony Gergely főpolgármestert a budapesti közösségi közlekedés ügyében - tájékoztatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) vasárnap az MTI-t.



A közlemény szerint a reggel 8 órára tervezett megbeszélésen az innovációs és technológiai miniszter kész személyesen bemutatni Karácsony Gergelynek a budapesti közösségi közlekedés éves támogatásának kifizetéséről szóló szerződés tervezetét.



"A meghívás elfogadása esetén a kormányzati oldalról véglegesnek tekinthető szövegváltozatot a felek akár azonnal alá is írhatják majd" - ismertették.



Az ITM felhívta a figyelmet, hogy a helyi közösségi közlekedés biztosítása a fővárosi önkormányzat törvényben előírt elsődleges feladata. A központi költségvetés e kötelezettség teljesítését éves szinten 12 milliárd forintos hozzájárulással segíti. A kifizetést az ITM és a Fővárosi Önkormányzat között megkötendő támogatási szerződés alapozza meg - tették hozzá.



Kiemelték azt is, hogy a budapesti közlekedési szolgáltatások nem kizárólag a fővárosban lakó, dolgozó, tanuló emberek életminőségét befolyásolják. A vidékről más országrészbe utazók jelentős hányada, a Magyarországra látogató turisták döntő többsége is használja a helyi járatokat - jegyezték meg, hozzátéve: a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti frakciója a kialakult helyzet lehető leggyorsabb megoldását sürgette.



Azt írták: a minisztérium - a Budapesten közlekedő emberek érdekében - a hétfőre tervezett találkozóval alkalmat teremt a támogatási szerződés véglegesítésére.



Eredményes egyeztetés esetén, az aláírás után a tárca a megállapodásban foglaltak szerint gondoskodik a kifizetésről is - olvasható a közleményben.