Népbetegségeket érintő alapkutatásokkal bővül a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ portfóliója

Népbetegségeket érintő alapkutatásokkal bővül a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine, HCEMM) portfóliója; az MTI-hez eljuttatott közleményükben kiemelték: a cél a stroke okozta agyi ödémák kialakulásának előrejelzése, valamint egy gombafertőzések elleni oltóanyag kifejlesztése.



A HCEMM alapkutatási projekt újabb két kutatócsoporttal bővült, amelyek a társadalom széles rétegeit érintő népbetegségek területén kívánnak áttörést elérni - jelezték.



A Farkas Eszter vezette héttagú kutatócsoport a stroke okozta agyi ödémák kialakulásának előrejelezhetőségét vizsgálja, Gácser Attila pedig egy gombafertőzések elleni oltóanyag kifejlesztésére tesz kísérletet nyolc emberből álló szervezetével.



A stroke vezető halálok, amely a világon minden hatodik embert érint. Magyarországon évente 40-50 ezer új beteg jelenik meg az egészségügyi ellátórendszerben, több mint egyharmaduk élete végéig segítségre szorul.



A közleményben idézték Farkas Esztert, aki hangsúlyozta: a stroke okozta agyi ödémák esetében a halálozási arány 80 százalék. Arra tesznek kísérletet, hogy sejtszinten megismerjék az agyi ödémák kialakulásának kórfolyamatát. Kutatási eredményeik révén komoly előrelépés érhető el a stroke okozta szövődmények csökkentésében, valamint a megelőzésben - tette hozzá.



Gácser Attiláék kutatása a Candida gombák tumorokra gyakorolt hatására összpontosít. Céljuk felderíteni a szájüregi daganat és a gombafertőzés közötti molekuláris összefüggéseket, amelyek megismerése révén új típusú, hatékony terápiákat lehet kifejleszteni.



A világon egyetlen gombaellenes vakcina sincsen forgalomban - idézték a közleményben Gácser Attilát, aki komoly, világszinten is jelentős eredményeket vár a szegedi kutatócsoportjától. Reményeik szerint belátható időn belül lehetővé válik egy gombafertőzések elleni oltóanyag előállítása.



A vakcina kifejlesztése és széles körű alkalmazása számottevően csökkentheti a súlyos gombafertőzések számát, amely jelenleg 150 millió a világon évente - olvasható a közleményben.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kezdeményezett, számos szakmai partner összefogásával alapított HCEMM projekt mára 16 kutatócsoportot állított fel több mint 110 nemzetközileg jegyzett magyar tudós aktív szerepvállalásával.