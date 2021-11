Családtámogatás

Már több mint 70 ezer kérelem érkezett az otthonfelújítási támogatásra

A miniszter közleménye szerint az otthonfelújítási támogatásra eddig kifizetett állami támogatások összege országosan már megközelíti a 100 milliárd forintot. 2021.11.27 16:42 MTI

A kommüniké felidézte, hogy a gyermeket váró vagy nevelő családokat segítő otthonteremtési programot 2021. január óta gazdagítja a 3 millió forintos, vissza nem térítendő felújítási támogatás, amellyel a kormány a családok anyagi mozgásterét tovább bővítette.



A miniszter közleménye szerint az otthonfelújítási támogatásra eddig kifizetett állami támogatások összege országosan már megközelíti a 100 milliárd forintot. Eddig összesen 277 milliárd forint összegű lakásfelújítást valósítottak meg a magyar családok a támogatás ösztönző erejének köszönhetően - tette hozzá.



A lakhatás biztonságát, a gyermeket nevelő családok otthonának kényelmét szolgáló maximum 3 millió forintos otthonfelújítási támogatás iránti igény annak meghirdetése óta folyamatosan emelkedik - ismertette az összegzés arra is kitérve, hogy ez a támogatási forma azoknak a legalább (12. hetes magzati kortól 25 éves korig) egy gyermeket nevelő, vagy váró családoknak szól, akik már saját otthonnal rendelkeznek, és azt szeretnék tovább korszerűsíteni, felújítani.



Úgy folytatta: a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők a gyermekük életkorától függetlenül vehetik igénybe a támogatást. Feltételnek a köztartozás-mentességet, valamint a legalább egyéves, folyamatos társadalombiztosítási jogviszonyt nevezte, amelyre az özvegyen maradt szülők elhunyt társuk után is jogosultak. A támogatás anyagköltségre és munkadíjra egyaránt fordítható, fele-fele arányban - fűzte hozzá.



A tájékoztatás beszámolt arról is, hogy azok a családok, akik a felújítás elvégzéséhez nem rendelkeznek kellő mértékű önerővel, igénybe vehetik a kedvezményes otthonfelújítási kölcsönt is, amelynek keretében maximum 10 éves futamidővel és 3 százalékos kamattal legfeljebb 6 millió forintot vehetnek fel az igénylők.



Az otthonfelújítási támogatásokat főként belső terek korszerűsítésére, így például burkolásra, festésre, villanyszerelésre, másrészt napkollektorok, napelemes rendszerek telepítésére, harmadrészt pedig tetőfelújításra, továbbá külső nyílászárók cseréjére igényelték - ismertette a miniszter.