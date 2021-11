Koronavírus-járvány

Covidos volt a bükki szervál, már el is pusztult

Elpusztult pénteken a Bükkben befogott és a fővárosi állatkert természetvédelmi mentőhelyére kedden este beszállított szervál – olvasható az intézmény közleményében.



Az állatot már felboncolták, az Állatorvos-tudományi Egyetemen, illetve külső laborokban elvégzett vizsgálatok során kiderült, hogy halálát a koronavírus okozta betegség, a Covid-19 okozta.



A macskafélék családjába tartozó, Afrikában, a Szaharától délre eső területeken őshonos állatot a hét elején többször látták Borsod és Heves megye határvidékén, végül a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) munkatársai fogták be. A szakemberek feltételezik, hogy korábban házikedvenc lehetett, és vagy megszökött korábbi tartójától, vagy szándékosan engedték el. Chipet is találtak benne, amelynek adatai alapján a hatóságok megkezdték az ügy körülményeinek tisztázását.



A melegigényes, trópusi állatnak a hazai erdők egyáltalán nem jelentenek ideális élőhelyet, különösen a mostani hideg időben nem. Ez a példány ráadásul vélhetően mindig az embertől kapta az ennivalót, így valószínűleg nem is tudott volna magának segítség nélkül táplálékot találni. Rossz bőrben volt, amikor befogták. Az Állatkert természetvédelmi mentőhelyén karanténba került, fűtött férőhelyet, megfelelő táplálékot kapott, evett is.



Az állapota péntek reggelre rosszabbodott, légúti megbetegedésre utaló, valamint idegrendszeri tüneteket is mutatott. Antibiotikumot és többféle gyulladáscsökkentőt, illetve fájdalomcsillapítót kapott, de az állatorvosok erőfeszítései ellenére sem sikerült megmenteni.



Az Állatkert közleményében emlékeztettek: a koronavírus világjárvány kitörése óta a világ számos állatkertjében mutatták ki a pandémiáért felelős SARS-CoV-2 vírust egzotikus macskafélék szervezetében. Az első ilyen esetre 2020 tavaszán került sor a bronxi állatkert nagymacskáinál. A betegség a legtöbb állatnál enyhe lefolyású volt, de például egy nebraskai állatkertben három hópárduc elpusztult a vírus okozta megbetegedés miatt.



A Fővárosi Állat- és Növénykertben már a járvány magyarországi megjelenésekor, még azelőtt, hogy az első állatkerti esetek ismertté váltak volna, számos olyan elővigyázatossági intézkedést vezettek be, amelyek minimálisra csökkentették annak az esélyét, hogy az állatok megfertőződjenek. Ennek is köszönhető, hogy a városligeti intézményben eddig egyetlen állat sem lett



Hozzátették, hogy a bükki szervál sem számít állatkerti esetnek, hiszen egy kívülről bekerült, mentett állatról van szó, amely végig az intézmény többi lakójától elkülönítetten, a karanténozási szabályoknak megfelelő férőhelyen tartózkodott. A róla az elmúlt napokban gondoskodó állatkerti szakemberek mindegyike védettséggel rendelkezik, de a biztonság kedvéért minden érintett munkatársnál Covid-tesztet is végeznek.