Elindult a Baptista Szeretetszolgálat cipősdoboz akciója

Az El a kezekkel a papámtól! című mozifilm stábja is az akció mellé állt, hogy segítsék a segélyszervezet munkáját. 2021.11.26 16:35 MTI

Elindult pénteken a Baptista Szeretetszolgálat cipősdoboz akciója, amellyel rászoruló gyerekeket támogatnak - tájékoztatta a szeretetszolgálat pénteken az MTI-t.



A Cipősdoboz vár megnyitásával kezdetét vette a Baptista Szeretetszolgálat 18-ik cipősdoboz segélyakciója, amely az ország mintegy négyszáz gyűjtőpontján várja az ajándékokat, játékokat, írószereket, higiéniai eszközöket, édességet vagy könyveket tartalmazó dobozokat.



Az elkészült ajándékcsomagot legkésőbb december 19-ig kell eljuttatni a gyűjtőhelyek egyikébe, de online adományozásra is lehetőség van, néhány kattintással bárki összeállíthat cipősdobozt a www.ciposdoboz.hu oldalon.



Mint írják, idén először érkeznek Hawaii-szigetéről Magyarországra ajándékok. Ebben az évben a Dobó Kata által rendezett El a kezekkel a papámtól! című mozifilm stábja is az akció mellé állt, hogy segítsék a segélyszervezet munkáját. Újdonság az is, hogy a Cinema City mozikban is leadhatók péntektől az ajándékdobozok.



Minden kollégám, önkénteseink és partnereink szeme előtt csak az lebeg ebben az időszakban, hogy minél több doboz elkészítésére buzdítsuk az embereket, hogy végül a lehető legtöbb kisgyermeket tudjuk megörvendeztetni - idézi a tájékoztató Szilágyi Bélát, a Baptista Szeretetszolgálat elnökét.



A Bookline 10 éve támogatja a segélyszervezet akcióját, az idén az online vásárlás során adományjeggyel és a vásárlás összegének kerekítésével is támogatható a kezdeményezés, emellett várják a cipősdobozokba rejtett ajándékokat is a Bookline könyvesboltjaiban.