Egészségügy

Magyarországon is kapható a gyerekeknek orron át adható, influenza elleni vakcina

November közepétől Magyarországon is elérhető a gyerekeknek orron át adható, influenza elleni vakcina - közölte a gyártó AstraZeneca csütörtökön az MTI-vel.



A szuszpenziós orrspray 24 hónapos kortól használható. A négykomponensű szerben megtalálható mindkét A és mindkét B vírustörzs, amelyet az adott szezonnak megfelelően aktualizálnak évről évre az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásainak megfelelően; az orrspray élő, gyengített vírust tartalmaz.



A közlemény kitér arra, hogy influenzaszezonban a megbetegedés szempontjából a gyermekek a legveszélyeztetettebbek, hiszen az őszi-téli időszakban nagyon sok időt töltenek együtt zárt térben óvodákban és iskolákban. Tanulmányok szerint a gyerekek hosszabb ideig ürítik az influenzavírust, mint a felnőttek, akár 10 napon túl is fertőzhetnek, sőt a kisgyermekek már több nappal a betegség megjelenése előtt is terjeszthetik a vírust.



Az influenza az esetek döntő többségében a krónikus betegségben szenvedő idősek (közülük is kiemelten az asztmások, a túlsúlyosak, és a cukorbetegek) körében okozhat nagyon súlyos szövődményeket, a gyermekek is a magas kockázatú csoportba tartoznak. Gyermekkorban a heveny középfülgyulladás az influenza leggyakoribb szövődménye.



Az orrspray receptköteles, a készítmény orvosi, egészségügyi felügyelettel adható be.