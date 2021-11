Önkormányzat

Karácsony: a főváros követeli a kormánytól, hogy fizesse ki a tömegközlekedési támogatást

Az idei 12 milliárd forintos állami finanszírozás nem érkezett meg, de még politikai szándékot sem látnak arra, hogy ezt kifizessék. 2021.11.25 16:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fővárosi önkormányzat követeli a kormánytól, hogy folyósítsa a törvény szerint az idei évre járó 12 milliárd forintos közösségi közlekedési támogatást - mondta Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.



A Miniszterelnökségnek helyt adó Karmelita kolostor előtt Karácsony Gergely - aki mögött felsorakozott több fővárosi ellenzéki országgyűlési képviselő és képviselőjelölt - azt mondta, az idei 12 milliárd forintos állami finanszírozás nem érkezett meg, de - mint hozzátette - még politikai szándékot sem látnak arra, hogy ezt kifizessék. Hiába a költségvetési törvény, a korábbi évek bevett gyakorlata és hiába a kormányzati ígéret, a miniszterelnök adott szava - jegyezte meg.



Még csak a támogatási szerződés tervezetét sem küldte el a városvezetésnek a kormány - közölte.



Karácsony Gergely azt mondta, "ma van az a nap", amikor az államnak finanszíroznia kellene a budapesti közösségi közlekedés jegybevételen felüli részét.



Ezért egy pótdíjelismervényt hoztak - folytatta -, mert a kormány, szemben a tisztességes fővárosiakkal, "bliccel". Az utasok "betették a maguk részét" a tömegközlekedés finanszírozásába a fővárosi önkormányzattal együtt, de a kormány "bliccel", ami "csalás," és ezért büntetés jár.



A főváros nem tudja és nem is akarja ezt a 12 milliárd forintos összeget újra különböző helyekről összekapargatni azért, hogy Budapest tovább működjön. "Követeljük, hogy a kormány adja oda azt, ami jár a budapestieknek. Tartsa be a szavát és a törvényeket" - jelentette ki Karácsony Gergely.



A főpolgármester azt mondta, hogy Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerdai nyilatkozata "egy nagyon könnyen cáfolható hazugság". A miniszter arról beszélt, hogy csak egy aláírás hiányzik, de valójában nem kapták meg azt a dokumentumot, amelyet alá kellene írnia - tette hozzá.



Karácsony Gergely nyilatkozata után Oláh Lajos (MSZP), Varju László (DK), Szabó Tímea (Párbeszéd), Szilágyi György (Jobbik) országgyűlési képviselők, valamint Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja és Jámbor András képviselőjelölt megpróbálta átadni a nagyobb táblára nyomtatott, 12 milliárd forintról szóló pótdíjelismervényt Orbán Viktor kormányfőnek vagy a kormányzat egy képviselőjének, de az ott szolgálatot teljesítő rendőrök a Karmelita kolostor köré épített kordon bejáratán nem engedték be őket. Ezért a politikusok a kordon kapujára gyorskötözővel felhelyezték a táblát.



Az akciót követően Karácsony Gergely kérdésekre válaszolva elmondta, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatain bemondják majd, hogy a kormány nem finanszírozza a közösségi közlekedést, ezzel bliccel, és egyben megköszönik az utasoknak, hogy ők váltottak jegyet vagy bérletet.



A főpolgármester nem tartja kizártnak, hogy a közösségi közlekedés korlátozására lesz szükség a pénzügyi problémák miatt.

A főváros vezetése mindent megtett azért, hogy a kormány Budapestet bűntető politikáját az emberek ne vegyék észre a közszolgáltatások minőségén, "de van egy pont, ahol elfogynak az eszközeink, és elfogy a pénzünk" - mondta.



Karácsony Gergely elmondta, a BKK kénytelen a hitelkeretéhez nyúlni, hiszen a társaság költségvetésében szerepel a 12 milliárd forint, a fővárosi önkormányzat ezt az összeget nem tudja pótolni. Törvény van arról, hogy ezt az összeget az államnak ki kell fizetnie - tette hozzá.



Mivel a szükséges szerződést tervezetét nem kapták meg az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól, azért, hogy "túllépjenek az óvodás színvonalon", a főváros készített egy másik tervezetet, azt aláírja és eljuttatja a tárcához - tette hozzá.



Karácsony Gergely kijelentette: a kormány visszatartja a 12 milliárd forintot, és ez már a sokadik lépés, amellyel megpróbálják a fővárost pénzügyileg megfojtani. Úgy fogalmazott: "Mi ehhez nem vagyunk hajlandóak asszisztálni."



Karácsony Gergely több kérdést is kapott a Fővárosi Közgyűlés által szerdán a Városháza-ügy miatt felállított vizsgálóbizottsággal kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy beszélt-e Bajnai Gordon volt miniszterelnökkel a hangfelvételek megjelenését követően, úgy válaszolt, hogy nem és nem is keresték egymást, de bármikor szívesen beszélget vele bármilyen témáról.



Karácsony Gergely elmondta, a vizsgálóbizottság azt hallgat meg, akit akar, semmilyen módon nincs korlátozva a feladatköre, az ügy bármilyen vonatkozását tudják érinteni. Az előterjesztéshez benyújtott módosító indítványa arra vonatkozott, hogy még milyen ügyeket vizsgáljanak ahhoz képest, amit a Fidesz-KDNP javasolt az előterjesztésében. "Semmit nem vettünk ki a témák közül, csak hozzáraktunk még néhányat, amelyek nézőpontom szerint fontosabbak, mint az eredeti kérdése voltak" - fogalmazott a főpolgármester, hozzátéve: a bizottság tagjai majd eldöntik, hogy az ügyeket hogyan súlyozzák.



Arra a kérdésre, mi a véleménye Bajna Gordonnak a napokban megjelent hangfelvételen a fővárosi nagykoalícióban lévő "cápákról" szóló kijelentéséről, azt válaszolta: "én legfeljebb ebihalakkal találkoztam a Városháza környékén".



Karácsony Gergely azt mondta, olyan hangfelvételeket tekintenek sokan bizonyítéknak, amelyeken Gansperger Gyula tesz bizonyos állításokat. Ha a feltérképezzük az ő kapcsolatrendszerét, és kiderül, hogy ő Fidesz közeli vállalkozó, akkor érdemben befolyásolja "a szavainak a politikai kontextusát, és azt is, hogy ezeket mennyire kell komolyan venni" - tette hozzá a főpolgármester, aki szerint minden tényt érdemes az ügyben megvizsgálni.



Karácsony Gergely azt mondta, a háromhetes határidő gyors kivizsgálásra serkenti a bizottság tagjait, de ha azt a javaslatot teszik a közgyűlésnek, hogy még időre van szükségük, akkor ezt a következő ülésen megfontolják. Elmondta, nem szeretne tippeket adni, hogy kiket hallgassanak meg a bizottságban.