Erőszak

Szexuális kényszerítés kísérlete miatt letartóztattak egy volt katonatisztet

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség egy volt katona ellen folytat eljárást, aki alárendeltjeit szexuális cselekményre akarta kényszeríteni. A nyomozási bíró egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.



Közleményük szerint a férfi 2019 januárjától - elöljáróként - ismétlődően arra próbálta rávenni a sértettet, hogy szexuális cselekményeket végezzen vele, amit a nő minden alkalommal elhárított. Az elutasítást követően a gyanúsított kritizálni kezdte a sértett munkavégzését, és közölte, hogy ezt addig folytatja, amíg a nő nem enged neki.



Miután a sértett mindezek ellenére sem volt hajlandó a gyanúsítottal szexuális kapcsolatot létesíteni, a férfi több alkalommal, különféle, az állományviszonyát is érintő fenyegetésekkel próbálta elérni, hogy a nő tegyen eleget a felszólításnak.



A volt katona 2021 májusában egy gyakorlat során - majd később többször is - egy másik alárendeltjével is közölte, hogy szexuális cselekményt akar vele végezni. Miután a sértett ezt visszautasította, a gyanúsított - a szexuális kapcsolat létesítése érdekében - kritikával illette a munkáját és azzal fenyegette, hogy el fogja távolítani a honvédségtől.



Az ügyészség kétrendbeli, a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi, befolyási viszonyával visszaélve elkövetett szexuális kényszerítés bűntettének kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatta ki a volt tisztet. A férfi nem tett vallomást és panaszt jelentett be a megalapozott gyanú közlése ellen.



A nyomozó ügyészség a két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménnyel gyanúsított férfi letartóztatását indítványozta, amelyet a nyomozási bíró egy hónapra elrendelt.



A katona szolgálati jogviszonya időközben megszűnt - jelezte az ügyészség.