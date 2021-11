Környezetvédelem

Több mint hetvenmillió forintból számoltak fel illegális hulladéklerakókat Szekszárdon

Emellett egy tavasszal elnyert pályázati forrásból 3,5 millió forintot kamerarendszerre fordított a város azért, hogy megakadályozza a szemét újratermelődését. 2021.11.25 09:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Idén 72 millió forintot fordított illegális szemétlerakók felszámolására a szekszárdi önkormányzat, amely újabb, 6,2 millió forintos támogatást nyert el az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatán hulladéklerakók megszüntetésére - közölte az önkormányzat az MTI-vel.



A közleményben azt írták, hogy a most elnyert pályázati támogatás tíz helyszínen felgyülemlett, 650 köbméternyi hulladék ártalmatlanítására elegendő.



Az önkormányzat idén 25 millió forintot költött az illegális szemétlerakók felszámolására pályázati forrásból, saját erőből pedig szeptember végéig több mint 47 milliót. Emellett egy tavasszal elnyert pályázati forrásból 3,5 millió forintot kamerarendszerre fordított a város azért, hogy megakadályozza a szemét újratermelődését.



A tájékoztatás szerint a tolnai megyeszékhelyen 2021-ben pályázati támogatással 2500 köbméternyi, önerőből pedig több mint 1000 tonna, a természetben lerakott hulladékot szállítottak el. A közterületekről 775 tonna lomot, építési törmeléket gyűjtöttek be, és elvittek 587 tonna zöldhulladékot is, amelynek az ártalmatlanítása többe került, mint a rendkívüli zöldjáratok teljes üzemeltetése.