Koronavírus-járvány

Honvédkórház: népszerű az oltási hét

Népszerű az oltási hét - közölte a kormány a közösségi oldalán szerdán kora este, egy olyan videót mellékelve, amelyben a budapesti Honvédkórház főigazgatója beszél a koronavírus elleni oltások iránti jelentős érdeklődésről.



Wikonkál Norbert Miklós úgy fogalmazott a videóban: nagy érdeklődéssel készültek, nem is csalódtak, már reggel hét óra után elég sokan megjelentek az intézményben.



"Nagy örömünkre szolgált az elsőkörös oltások száma is" - tette hozzá a főigazgató, aki jó hírnek nevezte a jelenséget, mivel ez azt mutatja, hogy sokan meggondolták magukat, és mégiscsak a koronavírus elleni védettség megszerzése mellett döntöttek.



Wikonkál Norbert Miklós hangsúlyozta: a komoly kampányban hetek, hónapok óta "szajkózzák", hogy oltakozni kell, és ennek az információtartalma nem csökken attól, hogy már sokszor elmondták.



Látjuk, hogy rengetegen kerülnek kórházba - folytatta a főigazgató, aki szerint az változtatja meg az emberek álláspontját, ha megtapasztalják a személyes ismeretségi körükben, hogy valaki, aki velük egyidős, jó az egészsége, mégis kórházba kerül vagy meghal. Ilyenkor megváltozik a véleményük és felmerül bennük, hogy nekik is el kell menniük felvenni az oltást - tette hozzá.