Koronavírus-járvány

A Semmelweis Egyetem bővítette oltópontjai számát

A hétfőn kezdődött oltási akcióhétre a Semmelweis Egyetemen (SE) is bővítették az oltópontok számát - mondta az egyetem klinikai rektorhelyettese szerdán a közmédiának.



Szabó Attila közölte, az akcióhét első napján, hétfőn 4400-an kaptak koronavírus elleni oltást az egyetemen, és kedden is csaknem négyezren. Közülük a többség (80 százalék) harmadik oltásra érkezett, 10-11 százalékuk az első oltásra jött, a többiek a második dózisra - ismertette.



Az elmúlt hetek oltási számaival összevetve elmondható, hogy az e két napon beadott oltások száma több, mint máskor egy hét alatt - tette hozzá.



A szakember hangsúlyozta, mindenkit várnak, hiszen az oltást kérni sosem késő. Szabó Attila mindenkit arra biztatott, oltassa be magát koronavírus elleni vakcinával, mert az oltottak között sokkal kevésbé zajlik súlyosan a betegség.



A Semmelweis Egyetem a fővárosban három helyen - a városmajori szív- és érgyógyászati klinikán, a Szent Rókus kórház klinikai tömbben és az I. számú gyerekgyógyászati klinikán működtet oltópontokat, ezek oltóhelyeit bővítették, és megnyitották a Korányi Sándor utcai oltópontot is.