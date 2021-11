Környezetvédelem

Áder János a közlekedés környezeti lábnyomának csökkentéséről beszélgetett podcastjában

Az Európai Unióban és Magyarországon is csökkent a szén-dioxid-kibocsátás az elmúlt 25-30 évben, ugyanakkor a közlekedés kibocsátása mind az unióban, mind Magyarországon jelentősen nőtt. 2021.11.23 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Áder János hétfőn közzétett podcastjában hangsúlyozta, hogy csökkenteni kell a közlekedés környezeti lábnyomát. Az Európai Unióban és Magyarországon is csökkent a szén-dioxid-kibocsátás az elmúlt 25-30 évben, ugyanakkor a közlekedés kibocsátása mind az unióban, mind Magyarországon jelentősen nőtt.



Áder János köztársasági elnök Kőszegi Dániellel, az Electromega Kft. tulajdonosával beszélgetett egyebek mellett az elektromos meghajtású kukásautók használatának lehetőségéről. A jövő ezeké az elektromos autóké - mutatott rá.



"Ha komolyan vesszük a 2050-es klímasemlegességi célt, akkor a közlekedés kibocsátását, környezeti lábnyomát jelentősen csökkenteni kell; ezért alapvetően fontos, hogy nemcsak a személyautók, hanem a teherszállításban, fuvarozásban részt vevő járművek esetében is az elektromos meghajtás minél hamarabb általános legyen" - fogalmazott Áder János.



Kőszegi Dániel a társaság fejlesztését ismertetve elmondta: az elektromos meghajtású kukásautó használatakor nincs károsanyag-kibocsátás. A jármű egy teljes műszakot végig tud dolgozni egy töltéssel.



Az elektromos kukásautó ára majdnem a duplája, mint a dízelé, ugyanakkor a megtérülése 6-8 év között van, az elektromos jármű esetében az üzemanyag és a szervizelés költsége is lényegesen olcsóbb - jelezte az Electromega Kft. tulajdonosa.



Elmondta azt is, hogy a nagy össztömegű járművekre koncentrálnak, nemcsak kukásutókra, hanem például kamionokra.



Áder János felhívta a figyelmet arra, hogy az elektromos járművek esetében meg is termelhető az üzemanyag napelemekkel, valamint a járművek működése összehasonlíthatatlanul kevesebb zajjal és légszennyezéssel jár.