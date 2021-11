Világvége

Fekete himlő feliratú fiolákra bukkantak egy fagyasztóban Pennsylvaniában

Egy vakcinakutató laboratórium dolgozója Pennsylvaniában fekete himlő feliratú fiolákra bukkant egy fagyasztóban takarítás közben - jelentette a Sky News hírcsatorna.



Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) szóvivője, Belsie González elmondta, hogy a központ és partnerei, valamint a bűnüldözési szervek nyomozást indítottak az ügyben. Hozzátette: valószínűsíthetően a fekete himlő halálos vírusa van a fiolákban, de tartalma érintetlennek tűnik, és az üvegcséket felfedező laboratóriumi dolgozó kesztyűt és maszkot viselt.



"Semmi sem utal arra, hogy bárki is érintkezett volna a fiolák tartalmával" - idézte a szóvivőt csütörtöki tudósításában a Sky News.



A járványügyi központ nem árulta el, hogy Pennsylvania államban pontosan hol, melyik város laboratóriumában találták meg a fiolákat.



2014-ben egy kutató a marylandi Bethesda kutatóintézetének egyik raktárszobáját takarította, amikor hat, fekete himlő vírusait tartalmazó üvegcsére bukkant. A minták több évtizedig hányódhattak egy kartondobozban. Ez volt az első alkalom az Egyesült Államok történetében, hogy ismeretlen eredetű fekete himlőre bukkantak.



A fekete himlő halálos betegség, amelyet a variola vírus okoz. Az utolsó ismert fekete himlős esetet 1977 októberében diagnosztizálták Szomáliában. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1980-ban bejelentette, hogy világszerte sikeresen felszámolták a magas mortalitású, erősen ragályos megbetegedést, amely évszázadokig pusztította az emberiséget. Az ismeretlen eredetű betegséget már egyiptomi múmiákban is kimutatták.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) két helyszínt jelölt ki, ahol kutatási célokból tárolhatnak variola vírust, az egyik a CDC atlantai létesítménye, a másik egy oroszországi kutatóközpont.



Az amerikai járványügyi hatóság elmondta, hogy a fekete himlővel kapcsolatos amerikai kutatások célja vakcinák, gyógyszerek és diagnosztikai tesztek kifejlesztése. A vizsgálatokra azért van szükség, mert fel akarnak készülni arra az esetre, ha valaki bioterrorizmusra használná fel a variola vírust.



Bill Gates, a Microsoft alapítója novemberben Londonban, Jeremy Hunt brit konzervatív politikussal tartott pódiumbeszélgetésén éppen a bioterrorizmus veszélyeire hívta fel a figyelmet. Szorgalmazta, hogy az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) hozzon létre a világjárványokkal foglalkozó új munkacsoportot. Kifejtette azt is hogy szerinte a kormányoknak milliárdokat kellene költeniük kutatás-fejlesztésre és helyzetgyakorlatokra, ha felkészülten akarják fogadni a jövőbeli világjárványokat és az esetleges bioterrorizmust.



"Mi van akkor, ha egy bioterrorista, mondjuk, elszabadítja a fekete himlő vírusát tíz repülőtéren? Hogy válaszolna erre a világ?" - tette fel a kérdést Gates a pódiumbeszélgetésen.