Gazdaság-jog

Versenyjogi kérdéseket vethetnek föl a fenntarthatósági szempontok

Versenyjogi kérdéseket is fölvethet a fenntarthatóság, így erre a cégeknek is figyelniük kell - állapítja meg a Baker McKenzie az MTI-hez eljuttatott közleményében.



A nemzetközi ügyvédi iroda elsősorban a vállalati kommunikáció lehetséges ellentmondásaira hívta föl a figyelmet. Jelezték: bár precedens még nem nagyon akad, a fogyasztók megtévesztésének minősülhet, ha a környezettudatosságukat megalapozatlanul emelik ki a vállalatok. A jelenség nem új, évtizedekkel ezelőtt is volt rá példa, hogy hamisan mutatták magukat zöldebbnek a valóságosnál. A környezettudatosság azóta még inkább felértékelődött, így a versenyhivatalok szintén jobban figyelnek a megtévesztő állításokra - hangsúlyozták.



Hozzátették, hogy a környezetvédelmi megfontolások ugyanakkor a versenykorlátozó együttműködéseknek is kedvezhetnek. A hatóságok fontosabbnak értékelhetik a versenyszempontoknál a fenntarthatósági előnyöket. Új termék fejlesztése vagy cégek egyesülése esetén egyaránt előfordulhat ilyen - jegyezték meg.



A Baker McKenzie szakértői szerint érdemes alaposan mérlegelni a lehetséges következményeket. A környezetvédelmi haszon sokszor nehezen bizonyítható, és a környezetvédelmi célokkal indokolt visszaélések nem mentesülnek automatikusan a versenyjogi következmények alól. Óvatosságra intenek a vállalati kommunikációban is. A cégeknek tartózkodniuk kell mind a túl hangzatos, mind a túl általános kijelentésektől, a fenntarthatóságot pedig csak megalapozottan szabad hirdetniük, ezzel jelentős büntetéseket kerülhetnek el - olvasható a közleményben.