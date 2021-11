Koronavírus-járvány

Gulyás: szombattól zárt terekben kötelező a maszk

Szombattól ismét kötelezővé tette a kormány a zárt terekben a maszkhasználatot - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten a kormányinfón.



Gulyás Gergely közölte azt is, hogy kötelezővé tették a harmadik oltást az egészségügyi dolgozóknak. Ennek elrendelését tervezik az államigazgatásban is - jegyezte meg.



Hozzátette: továbbra is védettségi igazolvánnyal lehet látogatni az ötszáz főnél nagyobb rendezvényeket.



A szolgáltatások esetében a maszkhasználatról azt mondta, mindenhol kötelező a maszk viselése, ahol egy üzlethelyiségben rendszeresen öt főnél többen tartózkodnak. Az iskolákban az igazgatókat jogosítják fel, hogy döntsenek a maszkviselésről - ismertette.



A maszkhasználat alól kivételt jelentenek az irodák és a sportolás céljára szolgáló helyiségek - mondta.



