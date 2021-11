Koronavírus-járvány

Megmagyarázta a Semmelweis Egyetem, hogy miért kapott Merkely Béla Janssent két Szputnyik V-re

2021.11.17 14:40 ma.hu

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a nemzetközi gyakorlat és ajánlás szerint vette fel a harmadik oltást - közölte a felsőoktatási intézmény szerdán. Az egyetem azután írt erről, hogy kiderült: Merkely a hivatalos magyar ajánlással szembe menve Janssen oltást kapott harmadikként úgy, hogy előzőleg két Szputnyik V-vel oltották be - írja a Hvg.hu.



Az egyetem erre reagáló közleményében írja, "2021 nyarán jelentetett meg szakmai ajánlást az Nemzeti Népegészségügyi Központ arról, hogy kinek, milyen típusú koronavírus elleni oltóanyagot javasol harmadik vakcinaként. Minthogy Magyarországon az elsők között kezdték meg beadni a harmadik oltást, azóta rendelkezésre állnak olyan újabb klinikai eredmények és nemzetközi ajánlások, melyek alapján dr. Merkely Béla - az oltást végző orvosával egyeztetve - felvehette a Janssent a két korábbi, Sputnik oltás után."



Az egyetem hozzátette, hogy a rendelkezésére álló újabb nemzetközi adatok és ajánlások alapján adható vektor alapú oltóanyagra, azonos adenovírust tartalmazó vektor alapú vakcina.



Ezt támasztja alá, írták, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) például engedélyezte a Janssen oltás ismételt beadását, vagy, hogy Angliában is engedélyezték a három egymást követő, vektor alapú AstraZenecával történő oltást, valamint Oroszországban a harmadik Szputnyik V-vel történő oltást is.



A Semmelweis Egyetem álláspontja szerint a jelenlegi helyzetben az a legfontosabb, hogy mindenki beoltassa magát.