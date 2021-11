Koronavírus-járvány

Áder János: Emberek, térjetek már észhez

Áder János szerint jóval több beoltottra lenne szükség Magyarországon, mert az oltás az egyetlen igazi, hatékony védelem a koronavírus ellen. 2021.11.17 12:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ennél többször megszólalni, illetve annál intenzívebb reklámot folytatni, mint amit a kormány és az egészségügyi szakemberek folytatnak oltásügyben, nem lehet. Ha valakit még ez sem győz meg az oltások fontosságáról, biztonságáról és hatékonyságáról, akkor ugyan mi mással lehetne ezt elérni? - fogalmazott a Népszavának Áder János államfő, akit amúgy egy klímavédelemről tartott sajtótájékoztatón kérdeztek a járvánnyal kapcsolatban.



A köztársasági elnök elárulta, számos nyilatkozatot tett már eddig is a pandémiával kapcsolatban, és azokat végigolvasni, végighallgatni legalább két órát venne igénybe. Ezt arra válaszolta, hogy nem kellene-e többször megszólalnia a járványügyi védekezés kérdésében.



"Ennél többször megszólalni, illetve annál intenzívebb reklámot folytatni, mint amit a kormány és az egészségügyi szakemberek folytatnak oltásügyben, nem lehet. Ha valakit még ez sem győz meg az oltások fontosságáról, biztonságáról és hatékonyságáról, akkor ugyan mi mással lehetne ezt elérni?" - tette fel a kérdést Áder János.



A köztársasági elnök emellett felhozta példának azt az esetet, hogy egy oltást tagadó négytagú családban az édesapa belehalt a koronavírusba, az édesanya életveszélyben van, és a gyerekek esetében is kérdéses, túlélik-e a betegséget.



"Ennél nem is lehetne egyértelműbb bizonyíték, hogy azt mondhassuk, emberek, térjetek már észhez" - hangsúlyozta Áder János, hozzátéve, annyi vakcina áll rendelkezésre, hogy sorban állni és fizetni sem kell érte.