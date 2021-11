Egészségügy

Interaktív egészségfejlesztő könyvet jelentetett meg a Semmelweis Egyetem Egészségfejlesztési Központ

Tizenkét, sokakat foglalkoztató egészségügyi kérdéskört dolgoz fel a táplálkozástól a mozgáson át egészen az addikciókig egy a Semmelweis Egyetem (SE) Egészségfejlesztési Központja által megjelentett könyv.



Az intézmény szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, az Egészség elvitelre című, interaktív kiadvány hagyományos módon, valamint személyre szabott segítséget nyújtó kézikönyvként is olvasható.



A közlemény idézi Merkely Bélát, az egyetem rektorát, aki a könyvbemutató kapcsán azt emelte ki, hogy egy olyan egyetemnél, mint a Semmelweis, - amely hazai és nemzetközi szinten is elismert intézmény - megkerülhetetlen, hogy a népegészségügyi helyzet javításából is kivegye a részét. Ezt legfőképp úgy teheti meg - tette hozzá -, ha új módszerekkel, könnyed hangnemben hívja fel a figyelmet a prevenciós szemléletre, amelynek elterjesztése elengedhetetlen a magyar lakosság várható élettartamának emelkedéséhez.



Papp Magor, az SE Egészségfejlesztési Központ megbízott igazgatója, a könyv főszerkesztője szerint szükség van arra, hogy a páciensek nagyobb szerepet vállaljanak az egészségük megőrzésében, ehhez szeretnének egyfajta sorvezetőt adni a kezükbe.



A kiadvány két év alatt huszonöt szerző és közreműködő segítségével készült el. A könyv tegező formában, könnyed stílusban íródott, ám komoly szakmai munka áll mögötte, hiszen több mint ötszáz szakirodalmi hivatkozást tartalmaz - mondta.



A könyv hagyományos módon is olvasható, de emellett lapozgatós, személyre szabott, interaktív egészségfejlesztő könyvként is használható. Utóbbi esetben az olvasó maga dönti el, milyen sorrendben halad az egyes fejezeteken. A témákhoz tartozó kérdőívek kiértékelései az olvasót a ténylegesen rá vonatkozó részekhez irányítják, ezáltal választ kaphatnak az őket legjobban foglalkoztató kérdésekre. A kiadvány megoldási lehetőségeket is kínál az olvasót érintő rizikófaktorokra és problémákra.



A fejezetekhez a jövőben az egyetem honlapján elérhető, folyamatosan bővülő online háttértartalom is kapcsolódik majd - olvasható a közleményben.