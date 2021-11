Koronavírus-járvány

Elhunyt 178 beteg, 10 265 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Elhunyt 178 olyan, többségében idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív Covid-tesztje, valamint újabb 10 265 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon - közölte szerdán a koronavirus.gov.hu, kiemelve: eddig 6 008 226 embert oltottak be, közülük 5 780 925-en a második, 1 millió 668 ezren pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: 976 432-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 32 514 ember, a gyógyultak száma 828 535-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 115 383.



Kórházban 5852 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 565-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 46 530-an vannak, a mintavételek száma 7 909 782.



Kiemelték: az ország a járvány negyedik hullámának felszálló ágában van, a kormány és az operatív törzs is figyelemmel kíséri a járványhelyzetet, és ha szükséges, további intézkedéseket hoz.



A legfontosabbnak azt nevezték, hogy az oltatlanok mielőbb vegyék fel az oltást, hiszen ez adja a legerősebb védelmet a betegség súlyos lefolyása ellen. A beoltottak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb - fűzték hozzá.



Emlékeztettek: a járvány negyedik hullámának megfékezéséért és az átoltottság növeléséért november 22-28. között oltási akcióhetet szerveznek a kórházi oltópontokon; azon a héten az oltatlanok akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is mehetnek oltásra. Ebben az esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el és oltásuk érkezési sorrendben történik. Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasolják akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják megkapni - tették hozzá.



Felhívták a figyelmet arra, hogy mindenkinek, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását, ajánlott a megerősítő harmadik oltás.



Felidézték, hogy ismét kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, a kormányablakban és kormányhivatali ügyfélszolgálaton.



Az átoltottság növeléséért a munkáltatók előírhatják az oltást dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ebben az esetben az üzemorvosok is beadhatják az oltást - írták.



Közölték azt is, a magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és azt már meg is kapta, aki még nem, továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az időpontfoglalóban minden érvényes regisztrációval rendelkező foglalhat időpontot az oltásra - az első, az elmaradt második és a harmadik oltásra is.

Az újonnan fertőzötteket arra emlékeztették, hogy a Favipiravir továbbra is nagyban segíti az otthoni gyógyulást. A gyógyszer a tapasztalatok szerint jó eséllyel megakadályozza a tünetek súlyosabbra fordulását és ezzel a kórházba kerülést. A Favipiravirt a háziorvos is felírhatja az otthonukban gyógyuló enyhe vagy középsúlyos tüneteket mutató betegek kezelésére, és ingyenesen kiváltható a gyógyszertárakban - olvasható a közleményben.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (171 923) és Pest megyében (134 197) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (60 330), Hajdú-Bihar (52 449) és Győr-Moson-Sopron megye (50 104). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 20 172 fertőzöttel.

Forrás: koronavirus.gov.hu