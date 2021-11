Kormány

Novák: a teljes 13. havi nyugdíjat biztosítja a kormány - videó

Már biztos, hogy a teljes 13. havi nyugdíjat biztosítja a kormány jövő februárban - jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter szerdán a Facebookon.



Novák Katalin a közösségi oldalán megosztott videóban azt mondta, februárban 2,5 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kaphatja meg a 13. havi nyugdíjat.



Hozzátette: erre a korkedvezményes nyugdíjasok, mint például a Nők40-ben, de az özvegyi nyugdíjban vagy a rokkantsági, valamint az árvaellátásban részesülők is jogosultak.



"Tehát az eredeti tervekhez képest korábban kifizetjük a teljes 13. havi nyugdíjat, jövőre már a teljes összeget. Amit a baloldal elvett, mi most visszaadjuk" - hangsúlyozta a miniszter.



Novák Katalin úgy folytatta, a kormány ezzel a gesztussal is az idősek iránt érzett megbecsülését szeretné kifejezni.