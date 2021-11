Kormány

Novák: a nyugdíjasok többsége már megkapta a nyugdíjprémiumot

Idén az összes, 2,5 millió érintett a maximális 80 ezer forintot kapja meg, így ez 200 milliárd forintos támogatást jelent az érintetteknek. 2021.11.16 11:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nyugdíjasok többsége már megkapta a nyugdíjprémiumot, amely idén minden eddiginél nagyobb összeget, 80 ezer forintot jelent - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden a Facebook-oldalán.



Novák Katalin a videóban emlékeztetett: a gazdaság jó teljesítményének köszönhetően negyedik alkalommal kapnak a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők - özvegyi nyugdíjban és rokkantásig ellátásban részesülők, valamint az árvaellátásra jogosultak is - nyugdíjprémiumot.



Idén az összes, 2,5 millió érintett a maximális 80 ezer forintot kapja meg, így ez 200 milliárd forintos támogatást jelent az érintetteknek - emelte ki.



Tudatta, hogy akik átutalással kapják nyugdíjukat, már mind megkapták a prémiumot, és azoknak a többsége is kézhez kapta már az összeget, akiknek a pénzt a postás kézbesíti. Akinek még nem érkezett meg a nyugdíjprémium, a következő napokban megkapja - tette hozzá.



A miniszter azt mondta: a kormány továbbra is azért dolgozik, hogy a magyar gazdaság erős legyen, és ebből minél többet érezhessenek a nyugdíjasok is.