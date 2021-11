Koronavírus-járvány

Gulyás Gergely egy osztrák lapnak: van fegyverünk a pandémia ellen, az oltás

Magyarországnak van fegyvere a koronavírus-járvány ellen, az oltás, és a munkáltatók kötelezhetik a munkavállalókat ennek felvételére - jelentette ki Gulyás Gergely a Kurier című osztrák napilapnak adott, hétfőn megjelent interjúban.



A Miniszterelnökséget vezető miniszter az osztrák újság munkatársának arra a kérdésére válaszolva mondta ezt, hogy milyen intézkedéseket tervez Magyarország, ahol a koronavírus-helyzet rosszabb, mint Ausztriában, amely karantént vezet be az oltatlanok számára.



"Az állam is munkaadónak minősül, így mi is jó példával jártunk elöl."



Az interjú készítője felvetette, hogy kormány maximálta az üzemanyagárakat, és 166 ezerről 200 ezer forintra emelte a minimálbért, és visszaállítja a 13. havi nyugdíjat "Miután a baloldal megszüntette" - mondta erre a miniszter.



Kiemelte, hogy a magyar kormány mindezt nem szociálpolitikának, hanem gazdaságpolitikának tekinti. "Nem szociáldemokraták, hanem konzervatívok vagyunk. Mindenkit támogatunk, aki dolgozik. Azt pedig, akinek családja van, még inkább" - fogalmazott.



Mint mondta, mindez saját forrásokból finanszírozható, ehhez nincs szükség az Európai Unió pénzügyi segítségére, tekintettel arra, hogy Magyarország a járványt gazdasági szempontból jól kezelte, és ennek köszönhetően 7 százalékos GDP-növekedést könyvelhet el az idei évben.



Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje jövő tavaszi választási esélyeiről és brüsszeli látogatásáról szólva Gulyás Gergely hangsúlyozta: "Ez egy belpolitikai döntés, amelyet Magyarországon kell meghozni, nem uniós szinten".



A "vitatott" Pegazus izraeli kémszoftver magyarországi alkalmazásáról szólva a miniszter kijelentette: "Államtitoknak minősül, hogy a hatóságok milyen eszközöket használnak információgyűjtés céljából. Minden állam rendelkezik a titkos információgyűjtéshez szükséges eszközzel. A nyugati média viszont szívesebben ír rosszat Magyarországról, mint más országokról" - jegyezte meg.



Az Európai Unió lengyelországi külső határán zajló migránsválságról szólva leszögezte: "Támogatjuk lengyel barátainkat". "Magyarország volt az egyik első uniós ország, amely a külső határok védelmének fontosságát hangoztatta. Virágokkal keveset ér el az ember, erőre van szükség. Az EU-nak jobban kell támogatnia a külső határokat védő országokat" - jelentette ki Gulyás Gergely.



Rámutatott, hogy a határvédelem európai feladat. "Meg kell védenünk külső határainkat, ha az EU-n belül határok nélküli övezetet akarunk" - tette hozzá.

A magyarországi migrációs helyzetről szólva elmondta, hogy jelenleg naponta ezer illegális határátlépési kísérlet történik. "Már benyújtottunk egy kérelmet a Bizottsághoz, hogy a határvédelmi költségek egy részét fizessék ki. Egyelőre függőben van a Szerbiával közös határon 2015 után megépített határkerítésre és határvédelmi költségekre fordított 1,5 milliárd euró kifizetése" - mondta a miniszter.



Gulyás Gergely rámutatott, nemzeti hatáskörbe tartozik Magyarország azon döntése, hogy a koronavírus elleni oltakozás felgyorsítására orosz és kínai vakcinát is beszerzett. "A kiváló gazdasági növekedést a gyorsabb oltási kampánnyal értük el. Németország és Ausztria is megtehette volna ugyanezt. Ami pedig az uniós pénzeket illeti, mindenki befizet a kasszába, és valamit vissza is kell kapnia. Ez nem ajándék. Nem tartozunk köszönettel az uniós pénzekért" - jelentette ki a miniszter arra a kérdésre válaszolva, hogy Magyarország nem kér-e túl sokat az uniótól.



Magyarország Németországhoz fűződő viszonyát egy kérdésre válaszolva Gulyás Gergely "alapvetően barátinak" mondta, Ausztriával kapcsolatban pedig felidézte a nagy futballrajongó Habsburg Ottótól származó mondást, aki egyszer megkérdezte, hogy mi az esti program. A válasz: Ausztria-Magyarország labdarúgó-mérkőzés. Mire ő: de ki ellen játszunk? - kérdezte Habsburg Ottó.