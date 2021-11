Környezetvédelem

Áder János környezetbarát autómosási technológiáról beszélgetett podcastjában

Környezetbarát autómosási technológiát alkalmazó vállalkozás vezetőjével beszélgetett Áder János köztársasági elnök a Kék bolygó podcast hétfői adásában.



Kaczur Áron, a CleanGo Services Kft. alapító ügyvezetője a műsorban elmondta, nanotechnológia segítségével az eddig az autómosásra elhasznált 120-130 liter víz kiváltható néhány deciliterrel.



Ismertetése szerint egy biológiailag lebomló koncentrátumról van szó, amelyet 4-5 deciliter vízzel vegyítve egy nagyon szennyezett autó is tisztára mosható.



Kitért arra: hét-nyolc másodpercenként 69 ezer liter ivóvíz tisztaságú vizet használnak gépkocsimosásra a világon, a felhasznált víz és a benne lévő veszélyes vegyszerek pedig - a víztisztítás ellenére is - visszakerülnek a természetbe. A vállalkozást arra építette, hogyan lehet úgy autót mosni, hogy annak ökológiai lábnyomát minimálisra csökkentsék.



Ez a technológia mindenben jobb, mint az eddigi megoldások, mert fenntartható, kényelmesebb és gyorsabb is - emelte ki a vállalkozó.



A szer hatásmechanizmusáról az ügyvezető azt mondta, a felületre permetezve a tisztítószer egyfajta filmréteget képez a fényezésen, a nanorészecskék "bekebelezik" a piszkot, amely egy mikroszálas ronggyal letörölhető a felületről.



A startup fejlődésére vonatkozó kérdésre Kaczur Áron elmondta, szeretnének külföldön is terjeszkedni, illetve elképzeléseik között szerepel egy olyan magyar cég, amely először a régióba, majd egész Európába exportálná a technológiát. Ehhez befektetőkkel tárgyalnak.