NMHH: több mint 122 millió forinttal támogatja a rádiós műsorokat és a közösségi szolgáltatókat a médiatanács

A közösségi rádiók közül a budapesti Trend FM, míg a kisközösségieknél az Első Pesti Egyetemi Rádió kap segítséget. 2021.11.13 01:30 MTI

Több mint 122 millió forinttal támogatja a rádiós műsorokat és a közösségi szolgáltatókat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa - közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága pénteken az MTI-vel.



A Médiatanács közösségi médiaszolgáltatók támogatására kiírt műszaki pályázatának idei második fordulójában a nyertesek összesen 33,7 millió forintot fordíthatnak stúdió-, hang-, fénytechnikai berendezések és műsorjelátviteli, illetve informatikai eszközök vásárlására.



A televíziók közül támogatást kapott a Soltvadkerti TV, a mórahalmi Móra-Net TV, a TV Budakalász, a Zemplén TV, a Füred TV, a KisDuna TV Dunaharaszti, a ládbesenyői Irány TV, az RTV Szekszárd és a fővárosi Hegyvidék Televízió. A közösségi rádiók közül a budapesti Trend FM, míg a kisközösségieknél az Első Pesti Egyetemi Rádió kap segítséget - tették hozzá.



A közlemény szerint huszonhárom rádió huszonhét műsora jutott összesen 88,5 millió forinthoz a médiatanács hírműsorok, tematikus és közérdekű szolgáltató magazinműsorok készítését ösztönző 2021-es pályázatának harmadik fordulójában.



Hírműsorokat készíthet a soproni, a veszprémi és a keszthelyi Rádió 1, a miskolci Rádió M, az orosházi Mega Rádió, a békéscsabai 98.4 Mega Rádió, a Rádió Most Kaposvár, a kalocsai KORONAfm100, a székesfehérvári Táska Rádió, a nyíregyházi Európa Rádió, a gyöngyösi MaxiRádió és a fővárosi Manna FM. Szolgáltató magazinműsorok kategóriában sikeresen pályázott a szigetszentmiklósi Lakihegy Rádió, a pécsi, a nyíregyházi és a zalaegerszegi Rádió 1, a hódmezővásárhelyi Rádió 7, a kecskeméti Gong FM, a kapuvári Rábaköz Rádió FM94,5, a tiszakécskei Aktív Rádió 102.2, a miskolci Csillagpont Rádió, a szegedi Rádió 88, a sátoraljaújhelyi Zemplén FM 104,9 és a Tamási Rádió. Tematikus magazint készíthet a támogatásból a székesfehérvári Magyar Katolikus Rádió, a kiskunfélegyházi Rádió Smile és a budapesti 90.9 Jazzy Rádió - sorolták a közleményben.



A médiafelügyeleti döntésekről azt közölték, kiegyensúlyozottsági kérelem alapján folytatott le eljárást a médiatanács, melyben a kérelmező kifogásolta, hogy sem az M1 szolgáltatója, sem az MTI nem számolt be az általa tartott sajtótájékoztatóról.



A médiatanács határozatában a kérelmet elutasította, mivel a kérelmező nem egy konkrét tájékoztatással kapcsolatban hiányolta ellentétes véleménye közzétételét, hanem a közszolgálati médiaszolgáltató hírszerkesztési gyakorlatát kifogásolta, azonban ilyen esetben hatósági beavatkozásra nincs lehetőség. Az MTI hírügynökségi tevékenysége kiegyensúlyozottsági eljárásban nem vizsgálható - hangsúlyozták.



Egy ugyancsak az MTI hírügynökségi tevékenységét kifogásoló bejelentés alapján nem indított eljárást a grémium, mivel nem merült fel olyan rendelkezés megsértése, amely a hatóság hatáskörébe tartozik - tették hozzá.

Közölték azt is, a tanács nyertest hirdetett a Tapolca 101,8 MHz és a Veszprém 94,6 MHz helyi frekvenciák pályázatain: mindkét esetben a nyertes az egyedül jelentkező Katolikus Rádió Zrt. A frekvenciákat közösségi jelleggel használhatja a szolgáltató - tették hozzá.



A testület elvégezte a helyi Sopron 104,6 MHz és a Komló 91,4 MHz felhívásaira beadott ajánlatok alaki, valamint a Szolnok 102,4 MHz kapcsán érkezett pályázati ajánlat tartalmi vizsgálatát: előbbi két eljárásban nyilvántartásba vette a Katolikus Rádió Zrt.-t, utóbbinál felvilágosítást kért a Best Radio Kft.-től. Mindegyik esetben egyedül pályáztak a szolgáltatók.



A grémium véglegesítette a Szeged 87,9 MHz körzeti, kereskedelmi jellegű rádiós lehetőség pályázati felhívását is.



A szolgáltató kérelmére hozzájárult a tanács, hogy a Karc FM Média Kft. az eredetileg meghatározott időpontnál később, január 24-éig kezdje meg adását több vidéki jogosultságán - áll az NMHH közleményében.