Koronavírus-járvány

Egészségügyi menedzser: a kormány járvány elleni védekezése abnormális

Lantos Gabriella szerint amikor maszkot se kell hordani, de be kell zárni egészségügyi intézményeket, az a felelőtlenség netovábbja. 2021.11.11 18:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Azt jelentsük ki, hogy amikor a kórházak bezárása és az elektív műtétek elhalasztása az egyetlen védekezési eszköz, akkor azt abnormálisnak kell minősíteni. Ez egy kaotikus védekezésnek a nagyon világos megmutatkozása - szögezte le Lantos Gabriella egészségügyi menedzser az ATV Startban.



Szerinte amikor maszkot se kell hordani, de be kell zárni egészségügyi intézményeket, az a felelőtlenség netovábbja. Minden olyan műtétet el fognak halasztani, ami nem rák, vagy traumatológiai beavatkozás. Lantos szerint ezek már nem halaszthatóak, 40 ezer ember van várólistán, ezen beavatkozások jelentős része már egyáltalán nem halasztható. A kórházi főigazgató-helyettes levele arról is szól, hogy legyenek empatikusak, amikor közlik a beteggel, akit 3-4 éve nem sikerül megműteni, hogy most is halasztani kell a beavatkozást.



1400 ágy nem lesz elég lélegeztetésre szorulóknak - mondta Lantos, aki szerint már most látszik, hogy ennyit se tud a magyar egészségügy ellátni, csak 1200 lélegeztetett beteget.



Arról is beszélt az egészségügyi menedzser​, hogy 2019-ben, az utolsó béke évben 700-an voltak átlagosan intenzív osztályokon. Ami ezt jelenti, hogy az 1400 ágynak csak a fele, 700 lehet covidos beteg, de már most 500-an szorulnak lélegeztetésre.



Lantos szerint biztos, hogy két héten belül elérjük a napi 1000 lélegeztetésre szoruló számot. Ezt követően fog az a helyzet előállni, hogy nem lesz elég humán erőforrás, és a "kormány majd úgy tesz, mintha csinálna valamit".