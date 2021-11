Üzemanyag-ellátás

Gulyás: 480 forintban maximalizálják a benzin és a dízel árát hétfőtől

November 15-től 480 forintban maximálják a 95-ös oktánszámú benzin és dízel árát - jelentette be Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A benzinár maximalizálására most azért került sor, mert az infláció nagyban függ tőle.



Hasonló árbefagyasztással Horvátországban találkozhatunk, ott 550 forintnak megfelelő összegben húzták meg az üzemanyagok felső határát októberben.



Az EU-s üzemanyagárakat tanulmányozva a magyar kormány arra jutott, hogy az árak ugrásszerűen nőttek meg egy év alatt, és azt is megnézték, hogy a kontinens országai milyen eszközökkel léptek fel ez ellen.



A jövedéki adóval kapcsolatban sajnos nincs túl sok mozgástere a kormánynak, mivel annak minimum határát euróban határozta meg az EU, a forint gyengülése miatt így ennek a köztehernek a literben meghatározott mértéke már így is az uniós határ alá került.