Koronavírus-járvány

Kötelező lesz a védőoltás az Országgyűlésben

Kötelező lesz a koronavírus elleni védőoltás a magyar Országgyűlésben - írja az Azonnali az Országgyűlés Hivatalának főigazgatójának, Such Györgynek a hírlevelére hivatkozva.



A cikk szerint szerint december 31-ig a politikusoknak és az összes országgyűlési alkalmazottnak kötelező legalább valamelyik vakcina első dózisával beoltatnia magát, az erről szóló igazolást pedig be is kell mutatni. Ez alól csak azok mentesülnek, akik egészségi okokból nem kaphatnak oltást.



Aki nem oltatja be magát, azt január 1-től fizetés nélküli szabadságra küldik, és egészen addig nem térhet vissza dolgozni, amíg meg nem kapja az oltást.



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter október végén jelentette be, hogy a munkáltatók jogot kapnak rá, hogy dolgozóiknak, illetve a munkavégzéshez előírják az oltást.