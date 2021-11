Állatok

Világszerte veszélyeztetett vörösnyakú ludat lőttek le a Hortobágyon

Világszerte veszélyeztetett vörösnyakú ludat lőttek le a Hortobágyon - közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szerdán az MTI-vel.



A Hortobágyi Nemzeti Park területén november 5-én találták meg az elpusztult vörösnyakú ludat, amelyről a vizsgálatok során kiderült, hogy testében ólomsörét volt. A vörösnyakú lúd a Természetvédelmi Világszövetség Vörös Listáján a sérülékeny besorolású fajok közé tartozik, világállománya csökkenő, mindössze 18-19 ezer pár - olvasható a közleményben.



Mint írják, a faj átvonuló- és telelőterülete részben a klímaváltozás következtében fokozatosan nyugatra tolódik, így Magyarország szerepe és felelőssége is jelentősen nő a nemzetközi védelem terén. A vörösnyakú lúd állományának magyarországi súlypontja a Tiszántúlon található, így ezeken a területeken kiemelt szerepe van a vadászati korlátozásnak, hiszen a fokozottan védett lúdfaj szinte minden alkalommal a vadászható nagy lilik csapataihoz társul, sok esetben pedig a védett területeken kívül táplálkozik.



A közleményben emlékeztetnek arra, hogy a vadászati szabályozás az idei évig figyelembe vette a természetvédelmi elvárást, hiszen a tiszántúli megyékben a vadlúdvadászat az országos vadászati idényhez képest szűkített időintervallumban, december 1. és január 31. között volt lehetséges. Ez megváltozott, az egész ország területén egységesen október 1-től lehetséges a vadlúdvadászat.



Publikált kutatások alapján a vörösnyakú lúd október végén érkezik a térségbe, a vonulási csúcs általában novemberben észlelhető, decemberben pedig jelentősen csökken az állományuk, ezért különösen fontos a faj szempontjából kiemelt területeken a vadászati korlátozás fenntartása.



Annak érdekében, hogy ez az eset a jövőben ne ismétlődhessen meg, az MME azt kéri többek között az Agrárminisztériumtól, hogy szüntessék be a vadlúdvadászatot az érintett Natura 2000 különleges madárvédelmi területeken; készítsék el a vörösnyakú lúd fajmegőrzési tervét; valamint indítsák be a közös, vadászati, mezőgazdasági és természetvédelmi szakmai programot az illegális lelövések megelőzése érdekében - áll az összegzésben.