Egészség

Három új, csúcskategóriás készülék segíti a betegellátást az Semmelweis Egyetemen

Két, mesterséges intelligencia-alkalmazásokkal ellátott röntgenberendezés és a legmodernebb emlődiagnosztikát biztosító mammográfiás készülék segíti ősztől a betegellátást a Semmelweis Egyetemen. 2021.11.09 10:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Két, mesterséges intelligencia-alkalmazásokkal ellátott röntgenberendezés és a legmodernebb emlődiagnosztikát biztosító mammográfiás készülék segíti ősztől a betegellátást a Semmelweis Egyetemen.



Az intézménynek az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a két új röntgenkészülék nyolc tüdőelváltozást képes automatikusan azonosítani a mellkasröntgen-felvételeken. A mesterséges intelligenciával támogatott képalkotás gyorsabb és pontosabb leletezést tesz lehetővé - írták.



A készülékek nagy sebességgel több felvételből összefűzött képeket készítenek és több felvételből álló háromdimenziós rétegfelvétel-vizsgálatokra is lehetőséget nyújt. A berendezéssel a hagyományos röntgenképek mellett olyan felvételek is készíthetők, amelyeken elkülöníthetők a lágyrészek és a csontszerkezet.



A közlemény idézi Gyebnár Jánost, az egyetem radiológia tanszékének klinikai főorvosát, aki szerint az új röntgenkészülékek speciális szoftvere révén sok tüdőelváltozást képesek automatikusan felismerni a mellkasfelvételeken, köztük például a tüdődaganatokat, meszesedéseket, fibrózist, vagy akár a mellkasi folyadékgyülemet.



A mesterségesintelligencia-algoritmus a koronavírus-fertőzés, a tuberkulózis, illetve a tüdőgyulladásra utaló jelek felismeréséhez is hozzájárul. A készülékkel azok az eltérések és gyanús tüdőterületek is azonosíthatók, amelyek szabad szemmel még nehezen felismerhetők, így már korai szakaszban felhívják a figyelmet a lehetséges elváltozásra.



A berendezésekhez újonnan beszerzett másik szoftver alkalmazásának a sürgősségi, illetve kritikus helyzetekben van jelentősége a légmell felismerésében. Az alkalmazás azonnal kiértékeli a felvételt, még mielőtt a leletező orvos látná, és eredményét azonnal megjeleníti a monitoron - olvasható a közleményben.



Azt írták, a két új, kétszázmillió forint értékű röntgengépet pénzügyminisztériumi finanszírozással szerezte be az egyetem.



Az intézményben üzembe helyeztek egy a legkorszerűbb mammográfiai vizsgálatra alkalmas berendezést is.



Közölték, az újdonság a készülékhez kapcsolódó szabadalomban rejlik: a hajlított kompressziós lemez teljes mértékben követi az emlő alakját, tehát kompatibilis minden méretű és formájú emlővel, nem okoz képi torzítást, ugyanakkor a besugárzási dózis nem növekszik, és kevesebb kellemetlenséggel jár.



A számítógépes szoftver segítségével emlőnként 15 kép készíthető, szemben a hagyományos mammográfia során elkészített emlőnkénti két képpel, és akár 20-60 százalékkal több emlőrák ismerhető fel a hagyományos mammográfiához képest - írták.



A mammográfot saját forrásból vásárolta az Semmelweis Egyetem.