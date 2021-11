Bántalmazás

Orosz Bernadett a támadójáról: ha felfüggesztettet kap, időzített bombaként kerül vissza a társadalomba

A brutális bántalmazás után két évvel vádat emeltek Orosz Bernadett támadója ellen. 2021.11.09 08:29 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ügyészség három és fél év börtönt kért a nőt félholtra verő férfira. Az áldozat szerint ez enyhe büntetés lenne, és félő, hogy a vádlottnak börtönbe se kellene vonulnia. Orosz Bernadett az ATV Híradójának azt mondta, letöltendő börtönt szeretne támadójának.



"Fojtogatott, én akkor már nem tudtam venni a levegőt, közben folyt a torkomon a vér, és úgy voltam vele hogy itt a vég" - nyilatkozta néhány héttel a bántalmazás után Orosz Bernadett, akit részeg barátja a bujáki honvéd üdülőben egy buli után szobájukban agyba-főbe vert. A képeken jól látszott, milyen sérüléseket szenvedett az asszony.



Az orvosi vélemény alapján 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülései keletkeztek a bántalmazott nőnek. A Nógrád Megyei Főügyészség a férfi ellen életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és két rendbeli súlyos testi sértés kísérlete miatt emelt vádat.



"Ha a vádlott az előkészítő ülésen a bűnösségét beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, az ügyészség 3 év hat hónap szabadságvesztés és négy év közügyektől való eltiltás kiszabására tett indítványt" - közölte a Nógrád Megyei Főügyészség szóvivője, Egri Alexandra.



Orosz Bernadett azt állítja: ő csak akkor nyugodna meg, ha rácsok mögött látná végre bántalmazóját.



"Tehát itt nem az éveken van a hangsúly, hanem, hogy ebből a 3 év hat hónapból ne legyen felfüggesztett börtönbüntetés. Mert akkor egy időzített bombaként visszakerülne a társadalomba, és mint számtalan esetben tudjuk ugye, előbb utóbb nagy valószínűséggel más ellen is el fogja ezt követni, aki majd nem éli túl" - fogalmazott az áldozat.



Az ügyészség arra is indítványt tett, hogy a Törvényszék a férfival szemben elrendelt távoltartást továbbra is tartsa fenn.