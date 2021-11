Koronavírus-járvány

Jakab Ferenc: újabb, erősebb és jobban fertőző variánsok jelenhetnek meg

A Pécsi Tudományegyetem virológusa szerint még nem látszik a fény az alagút végén. 2021.11.09 08:19 ma.hu

Szlovák virológusok fedezték fel a koronavírus legújabb szubvariánsát, amely a delta variáns mutációja, és szakértők szerint 10-15 százalékkal fertőzőbb annál. A szakemberek szerint ez nem meglepő folyamat, erre számítani lehetett.



"Alapvetően a vírus egy kicsiny szervezet, de nem buta: ami neki kedvező az evolúcióban, vagy ami neki kedvező a genetikai állapotában, és ami segíti a terjedését, azt meg fogja tartani, tehát egyre jobban arra kell felkészülni, hogy újabb, erősebb variánsok, és jobban fertőző variánsok jelennek meg" - mondta Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem virológus professzora az ATV Híradónak.



A szakember szerint már jobban ismerjük a vírust, mint két éve, és amióta rendelkezésre áll az RNS-vakcina, azt akár néhány hét alatt hozzá lehet igazítani a mutációkhoz, amennyiben megvan annak genetikai kódja.



"Az RNS-vakcináknál pont ez a hatalmas előny. Ez nem csak elvi síkon, de gyakorlati síkon is megvalósítható, nem szükséges hozzá maga a vírus, hanem elég a vírus genetikai kódja, a szekvenciája és annak ismeretében bármikor el lehet kezdeni az új vakcinák gyártását" - magyarázta Jakab.



Közben a Pfizer már Covid-gyógyszert is fejleszt. A virológus úgy gondolja, nagyon fontosak a gyógyszerfejlesztések is, hiszen nem minden embernél alkalmazható, vagy működik egyformán a vakcináció. Az ő esetükben pedig kizárólag a gyógyszeres terápia jöhet szóba, "ezért nem csoda hogy a Pfizer egy új gyógyszert is fejlesztett, hiszen mondjuk, hogy a vakcina fejlesztésnek és a gyógyszeres terápiának párhuzamosan egymás mellett kell haladni a Covid esetében" - fejtette ki.



Jakab közölte, hogy hamarosan egy magyar orrspray is rendelkezésre állhat majd a Covid ellen, ami "a vírusnak egy Stop-táblát jelent a nyálkahártyában." Az alapja egy csirkében termelt antitest.



"Az orr nyálkahártyába juttatva, az oda kerülő vírusokat azonnal lokalizálja, azaz megfogja, eliminálja és nem engedi a receptorhoz kötni, és tulajdonképpen nem engedi bejutni az emberi szervezetbe. Most azt vizsgáljuk állatoknál, meddig hatékony az orrnyálkahártyán a készítmény" - ismertette Jakab Ferenc.



A professzor szerint még nem látszik a fény az alagút végén, nem tudni hogy meddig cirkulál köztünk a vírus, az viszont biztos az oltással mérsékelhető a következő járványhullám erőssége.