Koronavírus-járvány

Galgóczi: a korábbiaknál laposabb járványhullámra lehet számítani

Az átoltottság valószínűleg befolyásolja az esetszámok dinamikáját, így a korábbiaknál laposabb járványhullámra lehet számítani - mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője hétfő reggel az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette: míg például Romániában alacsony átoltottság mellett robbanásszerűen növekedő esetszámmal, az egészségügyi rendszert megterhelő járvánnyal állnak szemben, addig Magyarországon az esetszámok emelkedésének mértéke nem hasonlítható a romániai léptékhez.



Mint mondta, a koronavírusról az elmúlt másfél évben megtanultuk, hogy nagyon könnyen változik a genetikai állománya. A delta variánsnak az eddigieknél rövidebb a lappangási ideje, jobban fertőz, illetve azzal, hogy az allergiával összetéveszthető tüneteket okoz, nehéz diagnosztizálni.



Ezzel összefüggésben a járványügyi osztályvezető az oltás fontosságára hívta fel a figyelmet. Elmondta: a kormány újabb oltási kampányt tervez a november 22-ei hétre, amikor az oltatlanok is előzetes időpontfoglalás nélkül vehetik fel a vakcinát bármelyik oltóponton. Hozzátette: a 60 év felettieknek szóló augusztusi és szeptemberi oltási kampányban az oltások igénybevételének elősegítéséért személyesen keresték fel őket a háziorvosok és orvostanhallgatók.



Kitért arra is, hogy az Egyesült Államokban már az 5-11 éveseket oltják Pfizer/BioNTech vakcinákkal. Az oltás elfogadását már az Európai Gyógyszerügynökségnél is kérvényezték, a döntés év végére várható - fűzte hozzá Galgóczi Ágnes.