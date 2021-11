Magyarország-energia

Deutsch: Magyarországot nem fenyegetik energiakimaradások szemben Nyugat- és Dél-Európával

Magyarország biztonságban van, mert Nyugat- és Dél-Európával szemben semmilyen körülmények között nem fenyegetik energiakimaradások - mondta a Fidesz európai parlamenti (EP) delegációjának vezetője, a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Deutsch Tamás hangsúlyozta: a helyzet Nyugat- és Dél-Európában súlyos. Mint fogalmazott: "kézzelfogható valóság, hogy blackout, azaz hosszabb ideig a polgárok által elszenvedni kénytelen áram-, illetve energiakimaradás lehet a téli hónapokban".



Ausztriában a hadsereg már óriásplakátokon, illetve online hirdetésekben készíti fel a polgárokat arra, lehet, hogy az energiaválság miatt hosszabb, egyhetes, vagy akár tíznapos energiakimaradás lesz - fejtette ki a kormánypárti politikus.



Kiemelte, Németországban is hasonló a helyzet, ott a katasztrófavédelem olyan tájékoztató filmet készített, amely arról szól, hogy az idősebb, egyedül élő polgárok hogyan tudnak védekezni több napig tartó energiakimaradás esetén.



Ezzel szemben az Oroszországgal kötött hosszú távú, 10+5 éves gázszállítási megállapodásnak köszönhetően Magyarország energiatartalékai biztonságot teremtenek a polgároknak, családoknak és a gazdasági élet szereplőinek - jelentette ki a kormánypárti EP-képviselő.



Deutsch Tamás úgy fogalmazott: "mi, közép-európaiak, az elmúlt több mint fél évszázadban ahhoz voltunk hozzászokva, hogy (.) Nyugat-Európában bizony jobban élnek az emberek: magasabb anyagi színvonalon és biztonságban".



Most azonban a helyzet, Magyarországgal összehasonlítva, teljes egészében megfordult: "mi, magyarok, biztonságban vagyunk azért, mert a rezsicsökkentés politikájának és gyakorlatának köszönhetően - szemben Nyugat-Európával és Dél-Európával - nem szabadultak el az energiaárak".



A Fidesz EP-képviselője aláhúzta, hogy a földgáz lakossági ára Magyarországon a legolcsóbb az Európai Unióban, a villamosenergia ára pedig a második legalacsonyabb.



Deutsch Tamás szólt arról is, hogy az Unió vezetőinek "fixa ideája, hogy minden, ami Keletről jön, Kínából, vagy Oroszországból, az rossz". Példaként említette, hogy amennyiben az európai polgárok életét megmentő, Covid-elleni védőoltás Keletről érkezik Nyugat-Európába, akkor az is rossz, "mert fújj-fújj oroszok, fújj-fújj kínaiak".



"Ugyanez a helyzet az energiaár-képzés kapcsán: ők a szabadpiac ideológiájának korlátlan hittérítői", miközben Magyarország a szabadpiac működése korlátozásának köszönheti az energiaár-biztonságot, és azt, hogy 2013-2014 óta 25 százalékkal olcsóbb lett a rezsi az országban - fejtette ki Deutsch Tamás.