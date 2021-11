Energia

ITM: elérhető a kivitelezői lista, megkezdődhetnek a szerződéskötések a napelemes pályázaton

Nagyszabású pályázat támogatja a magyar háztartásokat több mint 200 milliárd forinttal a napelemes és energiatakarékos, korszerű elektromos fűtési rendszerek kialakításában; a folyamatosan bővülő kivitelezői lista péntektől elérhető a hivatalos honlapon, már több mint 600 regisztrált vállalkozó közül lehet választani - tájékoztatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) pénteken az MTI-t.



A közlemény szerint a pályázatokat régiónként eltérő időpontokban, első körben december 6-tól lehet beadni.



A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve részét képező pályázatnak köszönhetően akár 35 ezer család rezsiterhei csökkenhetnek - jelezte a tárca.



Az átlagjövedelem alatt kereső háztartások környezetszennyező fűtési rendszereit megújuló energiaforráson alapuló, modern és környezetkímélő megoldások válthatják ki. A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke bruttó 2,9 millió forint, fűtéskorszerűsítéssel együtt 11,3 millió forint. A jelentkezés feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosai 2020. évi összevont jövedelmének egy főre jutó összege nem haladhatja meg a 4 850 000 forintot.



A felhívás kiegészült a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) hatálya alá tartozó személyekkel is, így közülük is jogosultak pályázatot benyújtani a megjelölt jövedelemhatár alatt keresők. Az elbírálás pontozásos rendszer alapján történik, amely előnyben részesíti a gyermeket nevelőket és a fejlesztendő járásokban élőket.



A magánszemélyek az első ütemben 2021. december 6. 17 óra és 2022. január 12. 18 óra között pályázhatnak. A benyújtás feltétele az előzetes kivitelezői megállapodás megkötése valamelyik regisztrált vállalkozóval, ez azonban nem jelenti automatikusan a támogatási kérelem kedvező elbírálását. A kivitelezői szerződés kizárólag akkor lép hatályba, ha a magánszemély valóban részesül is az igényelt támogatásból.



A pályázat beadásához vagy elbírálásához semmilyen előzetes szolgáltatási díjat (például kivitelezői felmérés, pályázatírói ügyintézés) nem szükséges megfizetni. A kiírók így azt javasolják a pályázóknak, hogy a támogatási döntés előtti fizetési kötelezettségvállalások kapcsán körültekintően járjanak el. A kivitelezők a pályázat pozitív elbírálása esetén tarthatnak igényt előlegre, ám azt sem az igénylő magánszemély, hanem közvetlenül a támogató fizeti ki számukra.



A kivitelezői lista és a pályázati felhívás naprakész változata a https://napelem.palyazat.gov.hu/ oldalon érhető el.



Az egyértelműsített, pontosított részvételi feltételek újabb garanciát biztosítanak ahhoz, hogy a támogatni kívánt kedvezményezettek élhessenek az energetikai korszerűsítés és a további rezsicsökkentés lehetőségével - hangsúlyozta közleményében az ITM.