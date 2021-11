Sport

Hétszázmillós kormánytámogatást kér a teniszszövetség

A könyvvizsgálók több mint 710 millió forint befizetendő összeget állapítottak meg, ám mivel az MTSZ-nek erre nincs fedezete, a kormányhoz fordul segítségért.

A Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) egy önellenőrzés nyomán 710 millió forintos támogatást igényel a kormánytól.



Az MTSZ honlapja szerint az elnökség 2016 és 2020 közötti évekre vonatkozóan rendelt el áfa-önellenőrzést, mert "alapos gyanú merült fel azzal kapcsolatban, hogy a szövetség korábbi vezetése nem megfelelően számolta el és fizette be az áfát". A könyvvizsgálók több mint 710 millió forint befizetendő összeget állapítottak meg, ám mivel az MTSZ-nek erre nincs fedezete, a kormányhoz fordul segítségért.



Júliusban a szövetség csaknem egymilliárdos keresetet nyújtott be múltbéli visszás ügyek miatt. Kiemelt ügynek számított az A-Z Tenisz Produkció Kft.-vel kötött több milliárd forintos megállapodások vizsgálata, Ennek következtében az MTSZ keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez a vállalkozás ellen a szerződések semmisségének megállapítása, valamint 940 millió forint és kamatainak megfizetése iránt.



Az MTSZ a pénzügyi konszolidáció jegyében júliusig 3,9 milliárd forintot kapott a felhalmozott adósságok rendezésére.



Márciusban az MTSZ több mint 250 millió forintos keresetet indított korábbi főtitkára, Richter Attila ellen, mivel a korábbi tisztségviselő 2020 januárjában pénzügyi fedezet, elnökségi jóváhagyás és szerződött helyszín hiányában írt alá egy három évre szóló bérleti szerződést az EBX-IMG, LLC (IMG) gazdasági társasággal a budapesti WTA-tornával kapcsolatban.



Szeptemberben a szövetség volt sportigazgatója és főtitkára, Juhász Gábor ellen is kártérítési pert kezdeményeztek, mivel a korábbi tisztségviselő elnökségi jóváhagyás nélkül tartozáselismerő nyilatkozatot tett az A-Z cégcsoport javára akkor, amikor az MTSZ súlyos anyagi gondjai már nyilvánvalóak voltak.