Koronavírus-járvány

Egy 34 éves terhes nő is a koronavírus áldozatai között

Közben egy hét alatt duplájára emelkedett az aktív fertőzöttek és a kórházban lévők száma.

Egy 34 éves terhes nő is a koronavírus áldozatai között van - nála alapbetegségként a várandósság szót tüntették fel. Közben egy hét alatt duplájára emelkedett az aktív fertőzöttek és a kórházban lévők száma. Az járvány súlyosbodása miatt újabb kórházakat vonnak be a koronavírusos betegek ellátásába - ezt a Népszava tudta meg. Az egészségügyi szakszervezet szerint a helyzet már most is kritikus, az intenzív osztályokon például háromszor annyi szakdolgozóra lenne szükség, mint amennyi most van. A minisztérium szerint bőven van még kapacitás.