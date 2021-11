Szálló por

Többfelé javult a levegőminőség

Többfelé csökkent a szálló por okozta légszennyezettség, de északkeleten továbbra is vannak egészségtelen és veszélyes minősítésű települések.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) hétfői térképén is a veszélyes levegőminőséget jelző piros színnel szerepel Nyíregyháza és Sajószentpéter. Debrecen, Miskolc, Kazincbarcika és Putnok levegőjét egészségtelennek minősítették.



Emellett Ajka, Várpalota, Tatabánya, Salgótarján, Oszlár és Hernádszurdok levegője kifogásolt a magas szállópor-koncentráció miatt.



Az ország nagy részén viszont, a mérőállomással rendelkező települések közül - köztük a fővárosban is - már elfogadható a levegőminőség.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat légszennyezettségi előrejelzése szerint a következő napokban javuló tendencia kezdődik. A héten várható erős széllökések hatására jelentősen kitisztulhat a levegő.



A levegő szennyezettségének egészségügyi értékelése egy index alapján történik. Négy szintet különítenek el: kék (elfogadható), zöld (kifogásolt), narancssárga (egészségtelen), piros (veszélyes).



Az NNK korábban arra figyelmeztetett, hogy a rossz levegőminőség miatt a légzőszervi betegségben szenvedők tünetei súlyosbodhatnak. Ahol veszélyes a levegőminőség, ott azt tanácsolják hogy a gyerekek, a várandós nők, az idősek, a krónikus légzőszervi, illetve szív- és érrendszeri betegségben szenvedők minél kevesebbet tartózkodjanak a szabadban.