Közlekedés

Schanda Tamás: november 1-től még lehet pályázni elektromos biciklik vásárlására

A kormány az elmúlt csaknem egy évben több mint 5700 elektromos kerékpár kedvezményes megvásárlásához mintegy 615 millió forinttal járult hozzá. 2021.10.31 08:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

November elsejétől, hétfőtől indul az elektromos rásegítésű kerékpárok beszerzését támogató pályázat 12., egyben záró fordulója - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára.



Az ITM által vasárnap az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint Schanda Tamás emlékeztetett: a kormány az elmúlt csaknem egy évben több mint 5700 elektromos kerékpár kedvezményes megvásárlásához mintegy 615 millió forinttal járult hozzá.



Az 1 milliárd forintos keretösszegű pályázat utolsó szakasza november 1-jén, reggel 8 órakor nyílik meg. A támogatás maximális mértéke ebben a körben is a vételár 50 százaléka, pedálszenzoros kerékpárok esetében legfeljebb 90 ezer forint, nyomatékszenzoros kerékpárok esetében pedig legfeljebb 150 ezer forint.



Az ITM közleménye szerint Schanda Tamás kiemelte, hogy a kormány által elfogadott Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv egyik fontos célja a közlekedés zöldítése. Ennek érdekében az ITM tavaly novemberben elindította az elektromos rásegítésű kerékpárok beszerzését támogató pályázatot, hogy alternatívát nyújtson a gépjárműhasználattal szemben és egészséges, környezetkímélő kerékpározásra ösztönözze az embereket a hétköznapokban is.



"Ebben a hónapban elérkeztünk a pályázat záró szakaszához, éppen ezért minden érdeklődőt arra biztatok, hogy éljen a lehetőséggel, hiszen ezáltal kedvezményesen kerülhet a birtokába egy környezetbarát közlekedési eszköz" - idézték az államtitkár szavait.



A pályázati dokumentumokat november 5-én éjfélig lehet benyújtani. A kiírás és bővebb információk az IFKA honlapján érhetők el - olvasható az ITM közleményében.