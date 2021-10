Média

NMHH: a fiatalok több mint 90 százaléka, a 75 év fölöttiek 6 százaléka internetezik

A fiatalok több mint 90 százaléka internetezik, 75 év fölött azonban 6 százalékra csökken ez az arány - derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának e heti ülésén elfogadott új tanulmányból.



Az NMHH kommunikációs igazgatósága pénteken az MTI-vel közölte: a 15 és 40 év közöttiek több mint 90 százaléka böngészi a világhálót, a 41 és 56 év közöttiek csaknem 80 százalékáról mondható ez el.



Az internetes közönségmérési adatok alapján készült friss tanulmányból kiderült, hogy a 15 és 24 év közötti magyar lakosok 93,5 százaléka internetezik, és az internethasználatban az egyes korosztályok között továbbra is nagy a különbség. Az említett Z generáció mellett a 25 és 40 év közötti Y generáció, valamint a 41 és 56 év közötti X nemzedék 92,4, illetve 79,6 százalékban böngészi a világhálót, míg az 57-75 éves "baby boomereknek" csak 57,1 százaléka. Az ennél idősebbeknek csak 6 százaléka netezik. A 2021 harmadik negyedévét feldolgozó tanulmány a hatóság honlapján is olvasható - írták.



A grémium e heti ülésén - a tanulmány elfogadása mellett - a szerződéses vállalások és a korhatár megjelölésére vonatkozó szabályok megszegése miatt figyelmeztetett szolgáltatókat, és rádiós frekvenciapályázatokkal kapcsolatos döntéseket is hozott.



A médiatanács a szerződéses vállalásai megsértése miatt figyelmeztette a szekszárdi Rádió Antritt szolgáltatóját, ugyanis augusztusban kevesebb szöveget és közszolgálati, illetve a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsort tett közzé. A testület a Nyíregyházi Televízió szolgáltatóját is figyelmeztette, ugyanis júniusban weboldalán egy vizsgált napon nem jelölte meg saját műsorainak korhatár-besorolását.



A tanács a jogi következmények kiszabásakor minden esetben a fokozatosság és az arányosság elve alapján, az ügyek összes körülményét figyelembe véve állapítja meg a jogkövetkezmények adott formáját, mértékét.



A testület elvégezte a Szombathely 107,4 MHz, a Zalaegerszeg 92,9 MHz és a Dunaújváros 99,1 MHz, valamint a Szolnok 102,4 MHz helyi frekvenciák használatára benyújtott pályázati ajánlatok alaki vizsgálatát: előbbi kettőnél a Katolikus Rádió Zrt.-t, a dunaújvárosinál a Karc FM Média Kft.-t, míg a szolnokinál a Best Radio Kft.-t vette nyilvántartásba. A Székesfehérvár 106,6 MHz és a Tatabánya 107,0 MHz helyi frekvenciák közösségi használatára benyújtott pályázatok tartalmi vizsgálatánál hiánypótlásra és felvilágosításra szólította fel a testület a Karc FM Média Kft.-t. Mindegyik esetben egyedül pályáztak a szolgáltatók. A grémium véglegesítette a Pécs 101,2 MHz körzeti, közösségi jellegű rádiós lehetőség pályázati felhívását is - olvasható a közleményben.