Koronavírus-járvány

Újabb kórházakban rendeltek el látogatási tilalmat

Újabb kórházakban vezettek be látogatási tilalmat szerdán a romló koronavírusjárvány-helyzet miatt: a budapesti Gottsegen György intézetben és a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban teljes körű látogatási tilalom lépett életbe. A Pest Megyei Flór Ferenc Kórházban és a szombathelyi Markusovszky Kórházban csütörtöktől, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban péntektől nem lehet látogatni a betegeket.



Budapesten korábban a Semmelweis Egyetem öt klinikájára rendeltek el a látogatási tilalmat, ezt azóta kiterjesztették további háromra: a Sürgősségi Orvostani Klinikára, a Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központra, valamint a Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika Baross utcai részlegére.



A Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben teljes körű látogatási tilalom lépett életbe szerdán, a rendelkezés érinti a Gyermekszív Központot is; az intenzív osztályokon a látogatás naponta változhat, a betegek állapotának függvényében. A bent fekvő gyerekek mellett egy egészséges szülő maradhat. Súlyos állapotú beteg látogatásáról az orvos egyénileg dönthet, írásos engedélyt adhat.



A budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban szerdán részleges látogatási tilalmat rendeltek el. Tilos a betegeket felkeresni a krónikus, a pszichiátriai, az intenzív terápiás, a szülészet-nőgyógyászati, valamint a kiemelt hotelszolgálati osztályon.



A Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben (Szent László kórház) hétfő óta van látogatási tilalom egyes osztályokon, például a hematológiai és őssejt-transzplantációs, a gyermekhematológiai és az onkológiai osztályon, a központi aneszteziológiai és intenzív betegellátó osztályon, valamint a szülészeti-nőgyógyászati osztály szülészeti részlegén.



Zalaegerszegen szerdán - megelőző jelleggel - teljes körű látogatási tilalmat vezettek be a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban, ahol múlt péntek óta már két osztályra vonatkozóan részleges korlátozás volt érvényben.



Csütörtökön teljes látogatási tilalom lép életbe a szombathelyi Markusovszky Kórház összes telephelyén és betegellátó osztályán a járványhelyzet miatt. Csütörtöktől a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházban sem lehet látogatni a betegeket.



Péntektől látogatási tilalom lesz érvényben a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban. Szabó Géza főigazgató a koronavírus-fertőzés miatt rendelte el a tilalmat a kórház egész területére.



Jövő kedden Székesfehérváron, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház teljes területén is látogatási tilalom lép életbe.

E hét elejétől, hétfőtől teljes látogatási tilalom van érvényben a szolnoki Jász-Nagykun Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben, az egri Markhot Ferenc Kórházban és a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ kakasszéki gyógyintézetében. Kedden elrendelték a látogatási tilalmat a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában és a Soproni Gyógyközpont fekvőbeteg-osztályain is, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában pedig részleges látogatási tilalom lépett életbe.



Egyes kórházakban már a múlt héten látogatási tilalmat rendeltek el. A győri Petz Aladár Megyei Oktatókórházban múlt szombat óta van érvényben teljeskörű látogatási tilalom. Szombat óta nem lehet látogatni a tatabányai Szent Borbála Kórházban és a mosonmagyaróvári Karolina kórházban sem.



Több olyan megye van ugyanakkor - például Bács-Kiskun, Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén -, ahol egyelőre nem rendeltek el látogatási korlátozást a kórházakban.