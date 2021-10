Rendezvény

Csaknem félszáz űrhajóst vár Budapestre a Nemzetközi Űrhajós Szövetség kongresszusa

Várhatóan csaknem félszáz űrhajós érkezik Budapestre, a Nemzetközi Űrhajós Szövetség (Association of Space Explorers - ASE) 33. kongresszusára - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



A november 1-5. között tartó rendezvény jelentős lépés az űrkutatás népszerűsítése, és az abban egyre jelentősebb szerepet vállaló magyar egyetemek, kutatóintézetek, vállalkozások számára - írták.



A rendezvényt 1986-ban is Budapesten tartották, és azóta többek között Washington, Peking, Moszkva, Tokió is helyszíne volt. A közlemény kiemelte, hogy Magyarország erőn felül teljesít az űrkutatásban, a közelmúltban több belföldi fejlesztésű űrtechnikai eszköz szerzett nemzetközi elismerést.



A 2020-ra tervezett kongresszus a járvány miatt került át idén őszre. A vendégek szakmai és ismeretterjesztő programokon vesznek majd részt, mindenszentek napján fát avatnak az elhunyt űrhajósok emlékére a budapesti Városligetben, majd ellátogatnak több vidéki városba, ahol az űrkutatás iránt érdeklődőkkel találkoznak - közölték.



A programokról a rendezvény honlapja tájékoztat.