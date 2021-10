Koronavírus-járvány

Elhunyt 36 beteg, 3125 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Elhunyt harminchat olyan, többségében idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív Covid-tesztje, valamint újabb 3125 fertőzöttet találtak Magyarországon - közölte a koronavirus.gov.hu szerdán. Hozzátették: eddig 5 943 832 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 724 539-en a második, 1 millió 141 ezren pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: 855 339-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 30 647 ember, a gyógyultak száma 796 435-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 28 257.



Kórházban 1798 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 197-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 19 379-en vannak, a mintavételek száma 7 320 374.



Mint írták, az új megbetegedéseket a delta variáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért őket arra kérik, hogy regisztráljanak és mielőbb vegyék fel az oltást.



Hozzátették: a beoltottak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.



A magyar lakosság többsége regisztrált a védőoltásra és már fel is vette, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu oldalon. Az időpontfoglalóban minden érvényes regisztrációval rendelkező tud időpontot foglalni első, elmaradt második és harmadik oltásra is - emelték ki.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (154 233) és Pest megyében (119 073) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (50 525), Győr-Moson-Sopron (46 115) és Hajdú-Bihar megye (45 059). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 18 262 fertőzöttel.

Forrás: koronavirus.gov.hu