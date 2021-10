Koronavírus-járvány

Koronavírusos lett Tessely Zoltán fideszes országgyűlési képviselő

A képviselő azt mondta, hogy az elmúlt 54 évben még nem viselt ennyire nehezen betegséget. 2021.10.27 08:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Koronavírusos lett Tessely Zoltán fideszes országgyűlési képviselő. Tessely a Facebookon közölte a hírt. Azt mondta, a múlt hét szerdán nem érezte jól magát és csináltatott egy gyorstesztet, ami pozitív lett - írja a Hvg.



A képviselő azt is elmondta, a második oltás után már éppen leketyegő négy hónap miatt azon gondolkodott, hogy a harmadik oltást is beadatja magának, de olyan magas volt az ellenanyagszintje, hogy halogatta.



Az elmúlt 54 évben még ilyen nehezen nem viseltem egy betegséget - mondta.



Arra kért mindenkit a Facebookon, hogy oltassa be magát, mert ha ő két oltás után ennyire beteg, akkor az, aki egyet sem kapott meg, komoly veszélyben van.